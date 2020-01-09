لهذا السبب قرر "الجوكر" أن يبقى بالبدلة نفسها طوال 2020

شكّل "الجوكر" أحد أبرز الأفلام السينمائيّة، التي تمّ تقديمها خلال العام 2019. وقد حصد بطله الممثل خواكين فينيكس، جائزة أفضل ممثل خلال حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2020 الذي أقيم مؤخراً في لوس أنجلوس كاليفورنيا.

حرص الممثل الأميركي في الكلمة التي ألقاها بعد تسلّمه جائزته على التنويه بأهمية احترام الطبيعة وحقوق الحيوان، بالإضافة إلى تجنّب الممارسات المسيئة إلى كوكبنا. وهو أثنى على تقديم عشاء نباتي للحضور لأول مرة في حفل غولدن غلوب. كما دعا زملاءه الفنانين إلى الحدّ من استعمال الطائرات الخاصة الملوثة للبيئة خلال تناقلاتهم. وهو أعلن أنه دعماً للتخفيف من التلوث الناتج عن صناعة الموضة، التي تعتبر ثاني صناعة ملوّثة في العالم، سيقوم بارتداء البدلة الرسميّة نفسها في جميع المهرجانات الفنيّة التي ستُقام خلال العام 2020.

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ظهر خواكين فينيكس في حفل الغولدن غلوب ببدلة صممت خصيصاً له حملت توقيع دار Stella McCartney المعروفة بمواقفها الداعمة لحماية البيئة ورفضها لاستعمال المنتجات الحيوانيّة في تنفيذ أزيائها. وكانت قد أعلنت المصممة ستيللا ماكارتني دعمها لموقف فينيكس مغرّدةً عبر موقع "تويتر": " هذا الرجل فائز بطبعه... من خلال خياراته الحكيمة تجاه مستقبل الكوكب ومن خلال اختياره ارتداء البدلة نفسها طوال موسم حفلات تقديم الجوائز الفنية في 2020، وذلك للحدّ من التلوث المرافق لصناعة الموضة... التعاون معك مدعاة للفخر".