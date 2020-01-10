إطلالات غريبة جداً من أسابيع الموضة للأزياء الرجالية

ما زالت فعاليات أسابيع الموضة لخريف 2020 الخاصة بالأزياء الرجالية مستمرة. وانتقلت مؤخراً من لندن إلى فلورنسا حيث تتوالى العروض مقدمة تصاميم كلاسيكية حيناً وشبابية حيناً آخر. أما اللافت في هذا المجال فكان تسجيل العديد من الإطلالات الغريبة جداً التي شكلت حديث الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضها فيما يلي.

- قدمت دار Moschino مجموعتها من الأزياء الرجالية لخريف 2020 بالتزامن مع مجموعة ما قبل خريف 2020 النسائية في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك. أما أغرب ما قدمه جيريمي سكوت، المدير الإبداعي لهذه الدار، فكان السلاسل الكبيرة التي زينت الأزياء الرجالية وظهرت عليها مطبوعة حيناً، مطرزة حيناً، وعلى شكل أكسسوارات معدنية أحياناً.

- تضمنت مجموعة Astrid Anderson من الأزياء الرجالية لخريف 2020 حوالي 27 إطلالة تم تنفيذها بخامات لا تُستعمل عادة في مجال الأزياء الرجالية منها: الأورغنزا، والفرو، والحرير. وقد برز في هذه المجموعة تصميم "التونيك" الطويل الذي حل مكان القميص في العديد من الإطلالات.

- الطابع الكاجوال هو الغالب على جميع إطلالات مجموعة Bethany Williams التي تميزت بغناها بالألوان والطبعات الكبيرة التي يبتعد عنها الرجال عادة في أزيائهم. ولكنها في هذه المجموعة كانت الطاغية على كامل الأزياء.

- عرضت دار Charles Jeffrey Loverboy مجموعة خريفية قدمت الأسلوب الإسكتلندي بطريقة عصرية ومبتكرة على السواء. فبدت الإطلالات غنية بألوانها وتستعيد لمسات من الماضي برؤيا مستقبلية لامست الغرابة في جميع التصاميم الأربعين التي تضمنتها هذه المجموعة.

- "الحقيقة المجردة" هو العنوان الذي اختارته دار Nicholas Daley لمجموعتها من الأزياء الرجالية الخاصة بخريف 2020. وقد تم تجسيد هذه الرؤية للحقيقة بحوالي27 إطلالة مستوحاة من أناقة الشارع وتحمل بعض اللمسات الغريبة التي جعلتها مميزة.

- تُعرف دار Per Gotesson باهتمامها بخامة الدنيم التي تعمل دائماً على تطويعها بأساليب جديدة ومبتكرة. أما أغرب ما قدمته في هذا الموسم فكان تصميماً غريباً من السراويل العريضة التي يمكن أن تلقى استحسان من يبحث عن أزياء مبتكرة ولافتة.

- قدمت دار Stefan Cooke السترة الرجالية الكلاسيكية بأسلوب جديد وغريب في مجموعتها من الأزياء التي انطلقت من خطوط كلاسيكية باتجاه تصاميم عصرية تواكب متطلبات حياتنا الاستهلاكية السريعة بإيقاعها. كل ذلك جعلت سترات هذه المجموعة تشهد تبدلاً كبيراً في قصاتها وتصاميمها دون أن تتخلى عن هويتها الأساسية.

- تملك دار Telfar رؤية خاصة للأزياء الرجالية قدمتها في مجموعتها الرجالية الخاصة بخريف 2020. وقد خيّم طابع الغرابة على كامل إطلالات هذه المجموعة وتجلى بأساليب متعددة من استعمال التصاميم، والخامات، والأزياء التي تلغي الفروقات بين الجنسين.

- انطلقت المصممة غرايس وايلز بونر في مجموعة Wales Bonner من الخياطة البريطانية التقليدية لتقدم مجموعة من التصاميم تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الغريبة التي تجلت في تفاصيل محددة مثل تنسيق سترة "البلايزر" مع قميص طويل جداً يتم ارتدائه فوق سروال مصنوع من الخامة نفسها.