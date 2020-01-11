أي علاج هو الأفضل للحفاظ على يدين جميلتين؟

يعاني العديد منا من مشاكل تجميلية تطال اليدين: بقع داكنة، انتفاخ في الشرايين، عظام بارزة، فقدان الجلد لحيويته... أما الحلول المتوفرة في هذا المجال فعديدة وتسمح بتصحيح جميع هذه الشوائب. تعرفوا عليها فيما يلي.

الترطيب المكثف لإعادة الحيوية إلى البشرة

يمكن لعلامات فقدان الحيوية أن تظهر على اليدين بدءاً من سن الثلاثين، فتصبح بشرتهما أكثر رقة وجفافاً. ويعمل الطبيب في هذه الحالة على إعادة الحيوية والاكتناز إلى الجلد من خلال حقنه بمواد تؤمن له الترطيب وتعيد إليه النضارة.

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يتميز هذا العلاج بكونه غير مؤلم، إذ تترافق المواد المحقونة مع عناصر مخدرة وهي لا تترك أي ندبات على البشرة. يتم هذا العلاج في جلسة واحدة تكون كافية في معظم الأحيان، مع إمكانية إجراء بعض الروتشة بعد حوالي الشهر عند الحاجة، أما نتائجه فتدوم حوالي 6 أشهر.

تجديد الخلايا لعلاج بروز العظام

تنتشر مشكلة العظام البارزة على اليدين لدى الكثيرين في مختلف المراحل العمرية، أما علاجها فيعتمد على إعادة بناء الأنسجة وإضافة كثافة وليونة إلى الجلد. يتم ذلك من خلال حقن البشرة بمواد تحتوي على "هيدروكسياباتيت الكلسيوم". وتتميز عملية الحقن بكونها غير مؤلمة، وتتم في جلسة واحدة مدتها حوالي نصف ساعة ولا تترك أي ندبات. أما نتائج العلاج فتدوم حتى 6 أشهر.

الجيل الجديد من اللايزر لعلاج البقع

قد تنتج هذه البقع عن الإفراط في التعرض للشمس أو عن الشيخوخة. ويعمل الطبيب عادة على علاجها بأنواع من اللايزر يكون وميضها قصير جداً، وهي قادرة على إزالة هذه البقع بجلسة واحدة تستغرق حوالي 20 دقيقة. يلي الجلسة ظهور بعض الاحمرار على بشرة اليدين، ويتحول إلى قشور بنية تزول في مدة تتراوح بين 6 و15 يوماً لدى الاستعانة بمراهم مسرعة على التآم الندبات.

التعبئة لعلاج الشرايين الظاهرة

لم تعد تقنية علاج تصلب الأنسجة مستعملة في مجال علاج الشرايين الظاهرة على اليدين، فاعتماد هذه التقنية على حقن مواد معالجة داخل الشرايين لم يؤمن النتائج المطلوبة. لذلك تم استبدالها بعلاج سحب هذه الشرايين الذي يتميز بفعاليته وسرعته. يمكن تطبيق هذا العلاج على اليد التي تظهر شرايينها بشكل مزعج دون أن تكون نحيلة جداً أو تظهر عليها علامات الشيخوخة. أما اعتماده فيتطلب توقيف أي علاج لسيلان الدم في حال تناوله.

يبدأ الطبيب خلال الجلسة بإجراء تخدير موضعي للمنطقة، ثم يقوم بشقوق صغيرة في الجلد يسحب منها القسم البارز جداً من الشرايين. تنتهي الجلسة بظهور تورم أو استقصاء بسيط في المنطقة المعالجة. يتم العلاج عادة في جلسة واحدة تدوم حوالي الساعة. ويقوم الطبيب بعد حوالي 4 أيام بالكشف على المنطقة المعالجة وإزالة الضمادات.

تعبئة تجميلية مجددة لشباب اليدين

عندما تكون شرايين اليدين نافرة والأوتار بارزة على اليدين النحيفتين، يُنصح باللجوء إلى التعبئة حول الشرايين من خلال حقن المنطقة المعالجة بالحمض الهيالوريني بعد تطبيق كريم مخدّر على البشرة. يساعد الحمض الهيالوريني في هذه الحالة على الإحاطة بالشرايين وتأمين الكثافة المطلوبة التي تخفي بروز الشرايين. يتم هذا العلاج في جلسة واحدة مدتها حوالي 30 دقيقة، وقد ينتج عنه ظهور ورم أو استقصاء بسيط سرعان ما يزول. يتمّ العلاج في جلسة واحدة، أما النتائج فتكون فورية وتدوم لمدة تتراوح بين 10 و18 شهراً.