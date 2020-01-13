ابنة كارلوس غصن تصمم المجوهرات لبيونسيه ولاغرفيلد

شكّل كارلوس غصن، رجل الأعمال الهارب من الإقامة الجبرية في اليابان إلى لبنان، محط اهتمام الصحافة العالمية في الفترة الأخيرة. ولكن يبدو أن كارلوس ليس الشخص الوحيد المشهور في عائلته، فهو والد لصبي وثلاث فتيات من بينهنّ مصممة المجوهرات نادين التي استطاعت بدورها أن تحقق شهرة عالميّة في مجال عملها.

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تبلغ نادين من العمر 30 عاماً، وقد أطلقت خطّها الخاص من المجوهرات في العام 2016 مرتكزةً على دراستها في مجالي الاقتصاد والفنون، بالإضافة إلى خلفيتها العالمية، فهي تحمل الجنسيتين اللبنانية والبرازيلية، وقد ولدت في الولايات المتحدة وتنقلت بين طوكيو وباريس وكاليفورنيا ونيويورك، أما حالياً فهي مستقرّة في لندن.

قصتها مع المجوهرات

انطلقت قصة نادين مع المجوهرات من بيروت، عندما دخلت إلى متجر لبيع المجوهرات بهدف شراء هدية لشقيقتها وعلمت بالصدفة أن هذا المتجر سيقفل أبوابه كون الحرفيين الذين يعملون فيه بتصنيع المجوهرات سيتركونه بحثاً عن فرص عمل أفضل. عرضت نادين على صاحب المتجر أن تقدّم له الدعم المادي مقابل الاستفادة من مهارة الحرفيين لديه في تنفيذ مجموعتها الخاصة من المجوهرات.

قدّمت نادين أول تصاميمها من المجوهرات بعمر الـ25 عاماً، وقد صمّمت أول مجموعة لها في يوم واحد فقط ونفّذتها في لبنان لتبيعها بكاملها إلى متجر "كوليت" الباريسي الشهير. تميزت هذه المجموعة بطابعها العصري الشبابي المستوحى من "ثقافة البوب". وقد اتخذت قطع المجوهرات فيها أشكال أقلام رصاص، ملاقط للورق، سماعات للأذنين، لفائف سوشي، وخبز برغر محشو باللحم والخضار. وقد نجحت في تقديم هذه العناصر بأسلوب لافت من حيث التميّز والابتكار.

تعاونها مع أسماء عالمية

استعانت شركة مطاعم "ماكدونالد" بحس الابتكار العالي الذي تتمتع به نادين غصن لتطلب منها خلال العام 2018 تصميم خاتم على شكل برغر أجرت عليه مسابقة بمناسبة عيد العشّاق. لفت هذا التصميم اهتمام المغنية الأميركية "بينك" التي ارتدته خلال إحدى حفلاتها. كما رأينا النجمة "بيونسيه" ترتدي أقراطاً للأذنين تحمل توقيع غصن. ورأينا المصمم الراحل كارل لاغرفيلد يرتدي القلادة التي صممتها على شكل سماعات للأذنين. وتحرص نادين على تنفيذ جميع مجوهراتها في لبنان لدعم الصناعة في بلدها الأم.