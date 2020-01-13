من كانت الأكثر أناقة في حفل Critics’ Choice Awards؟

شكّل حفل توزيع جوائز Critics’ Choice Awards بنسخته الـ25، الذي أقيم مساء أمس الأحد في كاليفورنيا، مناسبة تهافتت عليها النجمات بإطلالات فاخرة تتناسب مع مرورهن على البساط الأحمر أمام وسائل الإعلام العالمية. فمن استحقّت لقب الأكثر أناقةً من بينهن؟

اختارت المغنية البريطانية سينتيا إيريفو إطلالة لافتة جداً للظهور بها في هذا الحفل. وقد تألقت للمناسبة بثوب تزيّنه طبعات هندسية رخامية حمل توقيع دار Fendi الإيطالية.

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بدت النجمة جينيفر لوبيز متألقة ببساطة بثوبها العاجي اللون الذي حمل توقيع دار جورج حبيقة Georges Hobeika والذي تميّز بظهره العاري وبالترصيعات الفضية التي زينته.

اختارت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان إطلالة كلاسيكية ذات طابع عصري. فقد حمل ثوبها الأسود عاري الكتفين توقيع Armani Prive وتميّز بتنورته المخرّمة بشكل مبتكر.

تألقت النجمة كايت بكنسايل بإطلالة كلاسيكيّة تألفت من ثوب فضيّ بكتف واحدة ومشلح انسدل حتى الأرض. حملت إطلالتها توقيع دار Julien McDonald وتميّزت بطابعها الهوليوودي المبهر.

اعتمدت النجمة الكينيّة لوبيتا نيونغو بإطلالة عصريّة تناسقت مع لون بشرتها الداكن. وقد اعتمدت للمناسبة ثوباً بنياً تزيّن بخامة الجلد في القسم العلوي منه، وحمل توقيع دار Michael Kors.

اختارت النجمة الأميركية ذات الأصول الأيرلنديّة سيرشا رونان إطلالة رومانسية تميّزت بطابعها العصري وحملت توقيع دار Erdem البريطانية. وقد تزيّن ثوبها بالطبعات الوردية والكشاكش التي ظهرت على القسم السفلي منه.

بدت الكاتبة الأميركية جانيت موك متألقة بثوب باللون الفيروزي حمل توقيع دار Valentino. وهو ترافق مع قفازات جلدية طويلة جداً تزيّنت بالحبيبات البرّاقة.

اختارت النجمة البريطانية فلورانس باغ إطلالة فضيّة من Prada تزينت ببريق الترتر و"الباييت" نسّقتها مع حذاء تزيّن بـ"الستراس" ومجوهرات ماسيّة مبتكرة أيضاً.

اعتمدت العارضة الأميركية مولي سيمز إطلالة ذات طابع "فينتاج" تألفت من ثوب أسود غطّته نقاط "البولكا" المخملية وتم تبطينه باللون البيج الفاتح. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Teresa Helbig.

اختارت الممثلة الأميركية بيتي غيلبن إطلالة منعشة حملت توقيع دار Oscar de La Renta وتألفت من ثوب تموّج بألوانه بين الوردي والبرتقالي.