عروض ميلانو.. طبعات جديدة في الأزياء الرجالية

تشهد مدينة ميلانو فعاليات أسبوع الموضة للأزياء الرجالية الذي تشارك فيه أشهر دور الأزياء الإيطالية لتقدّم مجموعاتها الخاصة بخريف 2020. وفي متابعة لما تمّ تقديمه من تصاميم لفتنا ظهور طبعات جديدة وبعيدة عن الكلاسيكيّة زيّنت الأزياء الرجاليّة وأضفت عليها طابعاً عصرياً. تعرّفوا على بعضها فيما يلي.

- تُعرف دار Missoni بحبّها للطبعات الهندسيّة. وقد عمدت في مجموعتها الرجاليّة الجديدة إلى الجمع بين عدة طبعات وخلطات لونيّة مختلفة تناسقت فيما بينها بأسلوب لافت تتقنه هذه الدار الإيطالية العريقة.

- لم تتردد دار Emporio Armani في اعتماد الطبعات الهندسيّة التي تتناسب بامتياز مع أسلوبها العصري. وقد تكرر في هذه المجموعة ظهور اللون الأحمر الذي تناسق بامتياز مع درجات الرمادي والأسود التي غلبت على تصاميمها الخاصة بخريف 2020.

- اختارت دار MSGM طبعة الأزهار لتزيّن بها القمصان الرجاليّة وربطات العنق التي رافقتها. وقد اعتمدتها بالثنائي المونوكرومي ليسهل إدراجها في الخزانة الرجالية ونسّقتها مع سراويل حمراء لتلعب على التناقض بين الرصين والمبتكر.

- استعانت دار Etro بطبعات إثنيّة مبتكرة خلطتها مع طبعات أكثر كلاسيكيّة ظهرت على القمصان المخطّطة والسترات المزيّنة بطبعة أزهار الكشمير. أما النتيجة فاتخذت شكل إطلالات عصريّة لافتة بأناقتها.

- تميّزت دار Iceberg بجرأتها في اختيار طبعات تجريديّة ضخمة وملوّنة ظهرت على أزيائها ذات الطابع الشبابي. وقد لفتتنا المعاطف القصيرة التي تزيّنت بهذه الطبعات بأسلوب لافت.

- الأجواء الكلاسيكيّة خيّمت على طبعات قمصان Dolce&Gabbana التي جاءت مستوحاة من لوحات وأجواء أوروبا في القرن الثامن عشر. وقد تمّ تنسيقها مع سراويل ضيّقة جداً وأحذية عالية.

- أطلقت دار Fendi مجموعة من الطبعات الجديدة المستوحاة من "لوغو" العلامة الذي يتمثّل بحرفي F متعانقين. وقد ظهرت هذه الطبعات على الكنزات، القمصان، وحتى المعاطف. وتمّ تنفيذها بخلطات لونيّة كلاسيكيّة حيناً ومبتكرة حيناً آخر.

- استعانت دار County of Milan بطبعات وألوان طفوليّة زيّنت بها أزياؤها السوداء فبدت إطلالاتها كأنها تحمل لمسات من المرح والحريّة على السواء.

- طبعة الوجوه الضاحكة المعروفة تحت اسم Smiley زيّنت بعض الأزياء التي قدّمتها دار Marni. وقد تناسقت مع المعاطف الجلديّة التي تميّزت بثنائيّة ألوانها.

- الطبعات الحيوانيّة ظهرت على الإطلالات الرجاليّة في مجموعة N21 الخاصة بخريف 2020. وقد تناسقت في الإطلالة نفسها مع طبعات أكثر كلاسيكيّة كطبعة الخطوط الأفقيّة.