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بالصور والأسعار.. أزياء ميغان تتغير مع انتقالها لكندا

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
ميغان ماركل (أرشيفية)
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في أول ظهور علني لها في كندا بعد تخليها عن مهامها في العائلة المالكة البريطانية، زارت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري مقر جمعية خيرية في مدينة فانكوفر. وكان الثنائي الملكي أعلن مؤخراً تخلّيه عن ممارسة مهامه البروتوكولية في المملكة المتحدة وتوزيع إقامته بين بريطانيا وكندا.

ميغان في أول ظهور لها في كندا ميغان في أول ظهور لها في كندا

وتأتي هذه الزيارة إلى مركز "داونتاون إيستسايد ويمنز سنتر" لدعم أنشطته التي تؤمن المساعدة للنساء والأطفال المهمّشين في ضاحية فانكوفر الواقعة على الساحل الغربي لكندا.

ميغان لدى زيارتها لمركز دعم النساء والأطفال المهمّشين في فانكوفر ميغان لدى زيارتها لمركز دعم النساء والأطفال المهمّشين في فانكوفر

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وقد ظهرت دوقة ساسيكس بهذه المناسبة في إطلالة مختلفة كلياً عن ما عوّدتنا عليه لدى ظهورها في بريطانيا. إذ ارتدت معطفاً باللون الزيتي من علامة Barbour يبلغ سعره 399 دولاراً أميركياً سبق أن ظهرت به في العام 2017. ونسّقته مع كنزة صوفيّة باللون الكريمي من The row وسروال أسود، كما كمّلت إطلالتها بجزمة عالية باللون البني من Le Chameau يبلغ سعرها 493 دولاراً أميركياً، وحقيبة سوداء من Cuyana سبق أن ظهرت بها خلال حضورها إحدى مباريات بطولة ويمبلدون لكرة المضرب في يونيو/تموز 2019.

واللافت أن الكنزة التي ظهرت بها ميغان تشبه إلى حدٍّ بعيد كنزة أخرى كانت ارتدتها لدى تصوير أحد مشاهدها في مسلسل Suits. والملاحظ أن الأزياء التي ظهرت بها دوقة ساسيكس مؤخراً لا تشبه أسلوب الأزياء الذي اعتمدته بعد أن أصبحت عضواً في العائلة المالكة البريطانية، بل إنها تعيدنا بالذاكرة إلى العديد من الإطلالات التي سبق أن اعتمدتها عندما كانت تعيش وتعمل في كندا خلال السنوات الماضية.

ميغان كما بدت في آخر إطلالة لها في بريطانيا ميغان كما بدت في آخر إطلالة لها في بريطانيا
ميغان في إطلالة بمسلسل سوتس وهي ترتدي كنزة شبيهة بتلك التي ارتدتها مؤخراً ميغان في إطلالة بمسلسل سوتس وهي ترتدي كنزة شبيهة بتلك التي ارتدتها مؤخراً
ميغان في إطلالة كنديّة خلال العام 2016 ميغان في إطلالة كنديّة خلال العام 2016
ميغان برفقة إحدى صديقاتها في نهاية العام 2016 بتورونتو وهي ترتدي أزياء كاجوال تتضمن سروالاً من الدنيم وسترة قصيرة محاربة للبرد ميغان برفقة إحدى صديقاتها في نهاية العام 2016 بتورونتو وهي ترتدي أزياء كاجوال تتضمن سروالاً من الدنيم وسترة قصيرة محاربة للبرد
ميغان بأزياء مريحة في تورونتو لدى توجهها لممارسة اليوغا في العام 2016 ميغان بأزياء مريحة في تورونتو لدى توجهها لممارسة اليوغا في العام 2016

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