مسرح باريسي لعرض مجموعة دار AMI Paris للأزياء

افتتح الكسندر ماتوسي، مصمم دار Ami Paris للأزياء، أسبوع الأزياء الباريسي بعرض في أحد مسارح عاصمة الأنوار العريقة، بستائره الحمراء، إذ استوحى مجموعته الجديدة مما كان يرتدى في هذه المدينة التي تعد عاصمة الأزياء العالمية.

ورافق العرض موسيقي فرنسي اعتلى خشبة المسرح لعزف مقطوعات على آلة الأوكورديون، التي واكبت نغماتها عارضي المجموعة الرجالية للخريف والشتاء المقبلين.

أراد المصمم أن تكون مجموعته الجديدة سهلة الارتداء، ففسر ذلك في قطع بدت فضفاضة كثيرة الألوان، تعكس ما يرتدي شباب اليوم، لكن بقصات عصرية، كما استخدمت أقمشة جديدة في هذه الدار لحياكة هذه المجموعة، كالأورغانزا والتطاريز السميكة العقد، أما الأكسسوارات فتشكلت من الجواهر والأحذية الطويلة والحقائب الشبابية.

يُذكر أن هذا الموسم يصادف العيد التاسع لدار AMI PARIS التي تحرص دائما على مشاركة عارضات العارضين لتقديم مجموعاتها الجديدة.