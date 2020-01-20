من أسبوع باريس للموضة.. اتجاهات جديدة لأناقة الرجل

يُشكّل أسبوع باريس للموضة المحطّة الأخيرة في أسابيع الموضة الرجاليّة بعد لندن وميلانو، فما هي أبرز الاتجاهات الجديدة الخاصة بموضة أزياء خريف 2020 التي تمّ رصدها خلال هذه الفعالية.

- استعانت دار Lanvin في مجموعتها الخريفيّة بسراويل تلوّنت أطرافها بلون الأحذية نفسه وتمّ تزيينها بطريقة تاي-داي. كما ترافقت العديد من الإطلالات الرجاليّة مع أكسسوارات اتخذت شكل عقود، ونظارات شمسيّة، وحقائب جلديّة.

- حافظت دار Hermes على الطابع الحيادي للألوان التي استعملتها في مجموعتها الخريفيّة والتي تنوّعت بين البيج، والرمادي، والأبيض، والأسود. وهي قدّمت مجموعة من السراويل شدّتها أحزمة عند الأسفل. وقد تمّ تنسيقها مع قمصان مطبّعة، كنزات، سترات جلديّة، ومعاطف دخلت عليها بعض اللمسات المبتكرة والعصريّة مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي الذي لا تتخلّى عنه دار Hermes.

- شكّل استعمال خامة الساتان في الأزياء الرجاليّة أحد الاتجاهات الرئيسيّة في مجموعة دار Loewe من الأزياء الرجاليّة لخريف2020. وقد تميّزت هذه المجموعة بأزيائها الغريبة الذي جاء العديد منها مستوحى من الخزانة النسائيّة.

- تصاميم عابرة للثقافات أراد أن يقدّمها أوليفييه روستينغ مصمم دار Balmain بعد أن اكتشف مؤخراً أنه صاحب جذور إثيوبيّة وصوماليّة من حيث الولادة قبل أن يصبح فرنسياً بالتبنّي. وقد عكست تصاميمه عودة إلى الجذور وتناغم ثقافي بين الشرق والغرب تجلّى في التصاميم الـ76 التي تضمنتها مجموعته والتي استحوذت على إعجاب الحضور ومتبعي المصمم على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يبلغ عددهم حوالي 5 ملايين.

- فاجأنا كيم جونز مصمم دار Dior للأزياء الرجاليّة بافتتاح عرضه بمعطف رجاليّ من التفتا الرمادي زيّنته وردة كبيرة وشراريب. وتمّ تنسيقه مع سروال كلاسيكي. وهو برع في الخلط بين الأزياء ذات القصات الكلاسيكيّة والتفاصيل المبتكرة التي تجلّت في الكنزات المحبوكة، القمصان الطويلة المطبّعة، القفازات المخمليّة، وقبعات "البيريه".