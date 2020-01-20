جنيفر لوبيز صاحبة الإطلالة الأغلى في حفل SAG Awards

سرقت النجمة جنيفر لوبيز الأضواء في حفل توزيع جوائز SAG Awards الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس. وقد تألّقت لوبيز للمناسبة بثوب أسود حمل توقيع المصمم جورج حبيقة ومجوهرات من Harry Winston قُدّرت قيمتها بحوالى 9 ملايين دولار. وقد تألفت مجوهراتها من عقد اتخذ شكل دمعات ماسيّة تمّ ترصيعه بحوالي 74 قيراطاً من الماس، وسوار عريض مرصّع بحوالي 36 قيراطاً من الماس، وسوار آخر تزيّنه ماسة كبيرة إجاصيّة الشكل مرصّع بحوالي 60 قيراطاً من الماس بالإضافة إلى خواتم متعددة وأقراط للأذنين على شكل دمعات ماسيّة.

تابعوا معنا فيما يليب الإطلالات الأخرى التي لفتت الأنظار على البساط الأحمر لهذا الحفل.

- بدت النجمة شارليز ثيرون لافتة بإطلالة من Givenchy تألّفت من تنورة سوداء طويلة و"توب" قصيرة. وقد نسّقتها مع مجوهرات من Tiffany&Co.

- اعتمدت النجمة الأسترالية، نيكول كيدمان، ثوباً باللون الكحلي من Michael Kors تزيّن بلمسات برّاقة وبالكشاكش المنسدلة من الخصر على التنورة.

- اختارت النجمة جنيفر غارنر ثوباً ناعماً باللون الأحمر من Dolce&Gabbana تناسق بامتياز مع قوامها ولون بشرتها.

- اعتمدت النجمة رينيه زيللويغر ثوباً عاري الكتفين باللون الكحلي تميّز بتصميمه العصري وحمل توقيع دار Maison Margiela.

- اختارت النجمة ريذ ويذرسبون ثوباً أسود بكتف واحدة من Celine تميّز باللمسات البرّاقة التي أضفت عليه طابعاً مشرقاً.

- اعتمدت النجمة زوي كرافيتز إطلالة هوليوودية بامتياز تألفت من ثوب عاري الكتفين بلون باستيليّ منعش نسّقته مع قفازات بيضاء طويلة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Oscar de la Renta ونسّقتها مع مجوهرات من Tiffany&Co.

- اختارت لوغن براونينغ إطلالة أميريّة لافتة حملت توقيع دار Jason Wu. وهي تألّقت بثوب باللون الليلكي تزيّن بالكشاكش الناعمة التي انسدلت من الخصر مغطيةً تنورته الطويلة.

- لفتت النجمة مارغو روبي الأنظار بثوبها المطبّع بالمربعات والمزيّن بالكشاكش. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Chanel الفرنسيّة.

- اختارت النجمة جنيفر أنيستون إطلالة ذات طابع "فينتاج" من أرشيف دار Dior سبق أن صممها جون غاليانو عندما كان يشغل منصب مديراً إبداعياً للدار. وهي بدت مشرقة في ثوب بسيط من الساتان الأبيض أرادت من خلاله أن تعزّز مفهوم إعادة التدوير في مجال الموضة للتخفيف من التلوث الذي تسببه صناعة الأنسجة.