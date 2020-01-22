أسبوع الموضة الباريسي.. إطلالات بروح الثمانينيات

قدم المصمم التركي بنيامين آيدن، المدير الإبداعي لدار "لي بنجامين" مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2020 - 2021 المستوحاة مما كان يرتدي نجوم الروك في الثمانينيات، لكن بإطلالات مخضّبة بصبغة من روح الشباب النابضة بالحيوية، وذلك خلال أسبوع باريس للموضة.

المجموعة مستوحاة من الأساطير التركية وموسيقى روك الأناضول، فحملت في طياتها لمحات من الموضة الغربية الممزوجة بسمات الثقافة الشرقية.

وتظهر التفاصيل المستوحاة من الثقافة الأناضولية في الألوان التي تتراوح بين الرمادي الجليدي، والأصفر الباهت وصولاً إلى اللون الرمّاني والأزرق، حيكت بتقنيات مميزة وأقمشة جديدة.

وظهرت زهرة التوليب الحمراء على شكل رسومات مطرزة على أقمشة المخمل وطبعات على القمصان القطنية، فيما أطلّ نمط السجاد الذي تشتهر به العلامة على الفساتين المصنوعة من الجاكارد المحبوك والشالات والكنزات الناعمة.

وشوهدت تفاصيل موضة الروك في قصّات أنيقة، لاسيما على المعاطف المصنوعة من الجلد الناعم وسروايل الـ"بووت كات"، والأهداب التي تتدلى من الأكمام، وصولاً إلى أحجار الكريستال الأبليكية البرّاقة والفرو الاصطناعي الكثيف.