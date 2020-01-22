حدائق إنجليزية وتناغم لحواس الشم والبصر والسمع بعرض جيفنشي

شكّلت الحدائق عنصراً أساسياً في كتابات الأديبة البريطانيّة الراحلة فرجينيا وولف والحاضر الأبرز في عرض "جيفنشي" Givenchy للأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2020 الذي تمّ تقديمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. فقد انطلقت مصممة الدار كلير وايت كيلر من جمال الحدائق الإنجليزيّة الشهيرة والغنى الأدبي للثقافة البريطانيّة لتنفّذ مجموعة من أزياء الكوتور تضمّنت 41 إطلالة وحملت اسم Une Lettre d’Amour أو "رسالة حبّ".

موضوع يهمك أطلقت دار Loewe للأزياء تشكيلتها الرجالية الجديدة لموسم خريف وشتاء 2020-2021، إذ تناغمت الأشكال والأقمشة ضمن ثنائيات... ماذا حملت تلك المجموعة الرجالية بأسبوع باريس للموضة؟ العربية ستايل

رائحة الورد والمسك انتشرت في كافة أرجاء مكان العرض لتصل إلى المنصة الرئيسية حيث توزّع عازفو كمان قدّموا مجموعة من القطع الموسيقية التي تمّ تأليفها خصيصاً للعرض، فيما اختالت العارضات بأزياء فاخرة وعصريّة. وقد ولّدت هذه اللوحة تناغماً بين حواس النظر والشمّ والسمع شكّل إطاراً مثالياً لتقديم تصاميم تطلّب تنفيذها مهارة وحرفيّة عالية في تطويع الخامات الفاخرة وتحويل القماش المكسّر إلى كشاكش تلتفّ حول الأجسام ببراعة لافتة.

شكّل الثنائي "المونوكرونمي" الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، بحيث تلوّنت العديد من الإطلالات بالأبيض الناصع أو الأسود الحالك مع ظهور لافت لألوان صيفيّة منعشة مثل الأزرق والأصفر والليلكي والزهري الفاتح والمشمشي، بالإضافة إلى الفضّي الذي زيّن ببريقه المعدنيّ بعض الإطلالات.

اعتمدت كلير وايت كيلر على الأحجام الضخمة التي أضفتها الكشاكش الكبيرة على الأزياء الفاخرة. وقد تمّ تقديمها بأسلوب عصريّ لافت يبتعد كلياً عن المفهوم التقليدي للكشاكش. كما استعانت بالأحزمة الجلديّة العريضة التي ساهمت في إبراز جمال الخصور النحيلة، فهل سنرى بعض هذه الإطلالات الفاخرة في موسم مهرجانات توزيع الجوائز العالميّة الذي ما زال في أوجه مع اقتراب حفليّ توزيع جوائز الغرامي وجوائز الأوسكار؟