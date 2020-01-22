ماذا حملت تلك المجموعة الرجالية بأسبوع باريس للموضة؟

أطلقت دار Loewe للأزياء تشكيلتها الرجالية الجديدة لموسم خريف وشتاء 2020-2021، إذ تناغمت الأشكال والأقمشة ضمن ثنائيات متباينة من البريق والغموض، والخطوط المنحنية والعمودية، والحرير والصوف المزدوج، ونسيج التريكو وحبات الكريستال، إلى السترة ذات الصدر المزدوج وفستان السهرة، والزخارف الحركية واللمسات البسيطة.

اختار جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لدار Loewe تحويل الجاكيت إلى سترة رسمية والسروال القصير إلى أشبه بالتنورة، كما اكتسبت الأكمام امتداداً إضافيا والكاب إلى معطف.

مثلت الفخامة عنصراً أساسياً في قطع التشكيلة، من منحنيات الأكمام والحقيبة المنتفخة من جلد الغزال، إلى الزخارف الفاخرة على تصاميم البلوزة والحقيبة المصممة على شكل فيل.