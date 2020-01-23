ثاني أكبر ماسة تحط بدار "فويتون" بباريس.. و"الغموض" يلفها

كشفت دار "لويس فيتون" Louis Vuitton مؤخراً، في متجرها الباريسي ولمجموعة مختارة من عملائها، عن ثاني أكبر ماسة خام في العالم. يحمل هذا الحجر النادر اسم "سيويلو" Sewelo أي "الاكتشاف النادر" بلغة تساوانا المحكيّة في دولة بوتسوانا الإفريقية، حيث تم استخراجه.

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اكتشفت هذه الماسة في شهر أبريل/نيسان من العام 2019. وهي تقترب في حجمها من حجم كرة مضرب، أما وزنها فيبلغ 1758 قيراطاً أي ما يعادل 350 غراماً. وهذا ما يجعل منها ثاني أكبر ماسة في العالم بعد ماسة Cullinan الشهيرة والتي يبلغ وزنها 3100 قيراط، وتمّ استخراجها في العام 1905 من جنوب إفريقيا.

لم تكشف دار Louis Vuitton حتى الآن عن أي معلومات خاصة بالقيمة التجارية لهذا الحجر الثمين الذي ما زال مختبئاً تحت غطاء من الكربون الأسود الأصلي. ولم يتمّ قطعها أو صقلها حتى الآن.

وقد شكّل اقتناء هذا الحجر النادر من قبل دار Louis Vuitton صفقة مهمة في قطاع المجوهرات. ويُعدّ شراء الدار الفرنسية لهذه الماسة أحدث خطوة قامت بها المجموعة الأم LVMH في سوق المجوهرات الفاخرة. إذ تمتلك المجموعة أيضاً علامة Bulgari الإيطالية، وشركتي Hublot وTag Heuer لصناعة الساعات السويسرية الفاخرة. كما استحوذت في نهاية العام الماضي على دار مجوهرات Tiffany&Co الأميركية مقابل 16.2 مليار دولار.