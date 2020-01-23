غوتييه ودّع عالم الموضة بحفل مليء بالمفاجآت والرسائل

أثار قرار المصمم جان بول غوتييه، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، بالتوقّف عن المشاركة بالعروض العالمية صدمة في عالم الموضة. وقد أراد هذا المصمم المثير للجدل لعرضه الأخير الذي قدّمه مساء أمس أن يكون احتفالاً ضخماً بمرور 50 عاماً على دخوله مجال صناعة الموضة.

وتم تقديم هذا العرض في "مسرح شاتليه" الباريسي الشهير ضمن فعاليات أسبوع باريس لأزياء الكوتور. وذلك بحضور ملهمات غوتييه أمثال العارضات كارلي كلوس، الأختان جيجي وبيللا حديد، كوكو روشا، آيرينا شايك، وجوردان دان، بالإضافة إلى وجوه فنيّة شهيرة أمثال باريس ابنة النجم الراحل مايكل جاكسون، الممثلة الفرنسية بياتريس دال، الممثلة الإسبانية المخضرمة روسي دي بالما، ومجموعة من الوجوه التي كانت بارزة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأراد غوتييه لعرضه الأخير أن يكون حفلاً مليئاً بالمفاجآت والرسائل. وبحضور أوركسترا عزفت موسيقى حيّة، قدّم المصمم أكثر من 200 إطلالة بعضها كان جديداً فيما القسم الأكبر منها هي قطع من أرشيف الدار أعيد تدويرها وتعديلها. وهو أراد من خلالها توجيه رسالة قوية مفادها ضرورة تدوير وإعادة استهلاك الأقمشة في مجال صناعة الموضة، التي ما زالت رغم كل التدابير التي تم اتخاذها، أكثر ثاني صناعة ملوّثة في العالم.

وقال غوتييه في ملاحظاته التي وزّعت على جمهور العرض: "لقد فتحت كل دواليب ملابسي، واستعدت كافة مجموعاتي السابقة، كما استعنت بأرشيفي الماضي. ودّعت الجديد ورحّبت بالقديم، فما فعلته في البداية من دون موارد قمت به اليوم مستعيناً بموارثي، فأعطيت الحياة لإبداعات جديدة".

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مسيرة غوتييه في مجال الموضة والإبداع امتدّت طوال 50 عاماً، أما حفله الأخير وما رافقه من أجواء أنيقة وصاخبة فجأ ليؤكّد مرة جديدة أن طريق الموضة صعبة وممتعة في الوقت نفسه. أما أفضل وسيلة للسير على دربها حسب خبرة غوتييه فهي بالابتعاد عن القيود التي تولّد الملل.

ولذلك رأينا المصمم يخرج لتحيّة الجمهور في نهاية عرضه وهو يرتدي جامبسوت أزرق يذكّر بما يرتديه العمّال في المصانع، مؤكداً عن جدارة أنه أحد أبرز صنّاع الموضة العصريّة وروادها.