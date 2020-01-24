رحلة عبر الزمن مع إيلي صعب إلى قصر أميرة مكسيكية

يهوى المصمم إيلي صعب الرحلات عبر الزمن وسبر أغوار ثقافات بعيدة. وقد عاد بنا في مجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2020 إلى القرن التاسع عشر، وحملنا إلى الأجواء المترفة للقصور المكسيكية حيث تسكن أميرات يحلمن بإطلالات مترفة مطرّزة بخيوط الذهب ومزيّنة ببريق الترتر.

تدرّجات الأبيض، والكريمي، والبيج، والرمادي كانت الطاغية على قسم كبير من الإطلالات الـ60 التي تضمّنتها هذه المجموعة والتي تخلّلتها لمسات من الذهبي، الأخضر، الفيروزي، والمرجاني. أما بالنسبة للخامات المستعملة فتنوّعت بين الكريب، والأورغنزا، والحرير التي غطّاها التطريز الكثيف ودخلت عليها الكشاكش لتضيف لمسات من الحيوية على الإطلالات.

الأكمام المنفوخة والعقد الكبيرة التي زيّنت الأعناق شكّلت الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، كما لفتنا الاستعمال المكثّف للأحزمة التي حدّدت الخصور بنعومة لافتة. ولإضفاء الفخامة على الإطلالات، استعان المصمم بالكابات الملكية الطويلة والتصاميم التي تستحضر قصة القفطان دون أن يتخلى عن الطابع العصري للأزياء الذي يتوجّه من خلاله إلى المرأة التي تبحث عن أناقة متميّزة.

شكّلت الأكسسوارات البارزة عنصراً مكمّلاً لهذه الإطلالات، فقد حرص المصمم على تنسيق الأزياء مع أحذية ذهبيّة وأقراط أذنين تتدلى كالثريّات، وحتى نظارات شمسية جاءت مرصّعة بالأحجار. إطلالات إيلي صعب في مجموعته من الأزياء الراقية الخاصة بالربيع والصيف المقبلين جاءت غنية بمزيج من الغلامور والحضور المسرحي الذي نال استحسان الحضور في صالة العرض وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.