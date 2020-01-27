أول مجموعة للسعودية فاطمة عابد الثقفي في أسبوع الموضة بباريس

ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، قدمت المصممة السعودية فاطمة عابد الثقفي، مؤسسة دار Tima Abid للخياطة الرفيعة أو الـ"هوت كوتور" التي بدأت مشوارها في عالم الأزياء قبل 16 عاماً، مجموعتها الجديدة للربيع والصيف المقبلين.

مجموعة الثقفي الجديدة مستوحاة من اليابان بفراشاته وأزهاره. وجُسد هذا الأمر في قطع فاخرة تعكس حضارة اليابان.

قدمت المصممة السعودية أكثر من 52 فستاناً من الساتان والدنتيل والأورغانزا والحرير، رُصِّع البعض منها بلآلئ وقلادات فضية.

موضوع يهمك شكّل عرض زهير مراد علامةً فارقة ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. فقد استحضر هذا المصمم اللبناني، في مجموعته من أزياء... الملكات الفرعونيات شاركن بعرض زهير مراد الباريسي العربية ستايل

أما الألوان فكانت ربيعية ومرحة بامتياز، إذ شوهد تنوعت بين الأبيض والأصفر والعنابي والأسود، إضافةً إلى الذهبي والفضي الذي رافق بعض الفساتين، فبدت العارضات وكأنهن يتمايلن على شكل فراشات على منصة العرض.

حضر عرض الثقفي الفنانة السورية أصالة نصري، كما شاركت المطربة التونسية أميمة طالب في العرض وذلك بتقديم أغانٍ باللغة الفرنسية.

أما أسلوب العرض، فاختارت المصممة السعودية أن يدور حول مائدة عشاء لتذكّر بالعروض التي كانت تقيمها كوكو شانيل في باريس في ستينيات القرن الماضي.

يذكر أن هذا العرض الأول لدار Tima Abid في باريس وتسعى من خلاله الثقفي إلى تعريف العالم بقدرات المرأة السعودية في عالم الأزياء والموضة.