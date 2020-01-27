استعيني بزيت اللوز للعناية ببشرتكِ هذا الشتاء

ينتشر استعمال زيت اللوز الحلو في مجال العناية بالشعر، كونه يؤمّن الحفاظ على نعومته وإشراقه. ولكن هل تعرفين أن لهذا الزيت فوائد عديدة تجعل منه أيضاً مكوّناً مثالياً للعناية بالبشرة خاصةً في فصل الشتاء. فهو يؤمّن الترطيب والتغذية للجلد، كما أنه يحارب التجاعيد ومختلف مظاهر شيخوخة البشرة بفضل غناه بمضادات الأكسدة. تعرّفي على أبرز إستعمالاته التجميليّة فيما يلي:



- قناع زيت اللوز الحلو:

لتغذية البشرة وتنقيتها في الوقت نفسه، استعيني بهذه الخلطة المؤلّفة من زيت اللوز، عصير الليمون، والعسل. لتحضيرها، امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل. مدّي هذا الخليط على بشرتكِ واتركيه لفترة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل إزالته بالماء. كرري تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً خلال فصل الشتاء.

- مقشّر زيت اللوز:

يتميّز زيت اللوز الحلو بمفعوله المقشّر للبشرة، أما عند إضافة بودرة الكركم ومسحوق خشب الصندل إليه فيمكن الاستفادة من مفعولهما المبيّض للبشرة مما يساهم في إزالة الخلايا الميتة وتفتيح البشرة في الوقت نفسه.

لتحضير هذا المقشّر يكفي خلط ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من بودرة الكركم. أضيفي رشّة من الملح إلى هذا الخليط ثمّ بضع قطرات من زيت اللوز الحلو للحصول على عجينة متماسكة نسبياً يُنصح بتدليكها بحركات دائريّة على بشرة الوجه ثمّ تركها لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل شطف البشرة جيداً بالماء دون استعمال أي صابون أو سائل منظّف للبشرة. يُنصح بتكرار إستعمال هذا المقشّر مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال.

- زيت اللوز لتنعيم الشفاه:

يزداد جفاف الشفاه خلال فصل الشتاء، ويُشكّل زيت اللوز حلاً مثالياً لترطيبها بشكل طبيعي وتغذيتها في الوقت نفسه. لتحضير بلسم للشفاه بزيت اللوز، يكفي خلط القليل من هذا المكوّن مع بعض العسل وتطبيق هذا العلاج على الشفاه بشكل يومي لحمايتها من الجفاف وترطيبها بشكل فوريّ.

- زيت اللوز الحلو لعلاج الهالات الداكنة:

قد تترافق الهالات الداكنة التي تظهر حول العينين مع انتفاخ الجيوب في المنطقة نفسها نتيجة التعب، والسهر، ونظام الحياة غير المتوازن. لمعالجة هذه المشكلة المزدوجة، يُنصح بتطبيق القليل من زيت اللوز الحلو على محيط العينين قبل النوم لتغذية بشرتها الرقيقة وإعادة الإشراق إليها.

- زيت اللوز للعناية بالرموش:

للحفاظ على رموش كثيفة وطويلة، يكفي الاستعانة بفرشاة ماسكارا نظيفة لتطبيق القليل من زيت اللوز الحلو على الرموش كل ليلة قبل النوم. إذ يساعد هذا الزيت في تعزيز نموّ الشعر وتغذيته كما يمدّه بلمعان صحيّ.

- زيت اللوز الحلو لإزالة الماكياج:

يتميّز زيت اللوز الحلو بفعالية كبيرة في إزالة الماكياج عن البشرة بطريقة طبيعيّة وتخليصها من كافة الشوائب المتراكم على سطحها، كما أنه يعمل على تغذيتها وترطيبها في الوقت نفسه. تبنّي عادة تنظيف بشرتكِ مساءً قبل النوم بزيت اللوز الحلو، وستكتشفين أنكِ اكتسبت إشراقاً مميزاً في صباح اليوم التالي.