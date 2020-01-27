إطلالات صادمة للنجمات في حفل غرامي 2020

يُشكّل حفل Grammy Awards إحدى أشهر حفلات توزيع الجوائز الموسيقية في العالم. وهو أقيم بنسخته الـ62 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بغياب العديد من الوجوه الفنية التي اعتادت على المشاركة بهذه المناسبة. وقد سجّل هذا الحفل مستوى متدنيا من الأناقة على بساطه الأحمر مع ظهور بعض الإطلالات الصادمة التي تمّ تبنّيها تطبيقاً لمقولة "خالف تُعرف" تعرّفوا على بعضها فيما يلي:

- اختارت النجمة أريانا غراندي إطلالة أميريّة بثوب من Giambattista Valli يُذكّر بإطلالات سندريللا، ولكن لونه الرمادي الباهت جعل إطلالتها حزينة وفاقدة للحيويّة.

- حصلت النجمة بيللي إيليش البالغة من العمر 18 عاماً فقط على 4 جوائز في هذا الحفل. ولفتت الأنظار بإطلالتها الصادمة من Gucci التي ترافقت مع غطاء للوجه وتمّ تنسيقها مع لون شعرها الأخضر النيوني.

- اعتمدت النجمة غوين ستيفاني ثوباً أبيض قصيرا من Dolce&Gabbana نسقته مع حذاء عالي الساق من الجلد باللون نفسه. وقد بدت إطلالتها باهتة ومكرّرة.

- لم توفّق العارضة كريسي تايغن باختيار إطلالتها ذات اللون البرتقالي من Yanina Couture، خاصةً أن الكشاكش الضخمة التي زيّنتها جعلت منها غير متناسقة.

- قررت المغنية الأميركيّة جوي فيللا دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة عبر إطلالتها التي تلوّنت بتدرجات العلم الأميركي. وقد اعتادت فيللا في السنوات السابقة لحفل الغرامي اختيار إطلالات تتزيّن برسائل داعمة لترمب أيضاً.

موضوع يهمك أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالا ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران، حيث أوضح التلفزيون الحكومي الإيراني... زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران إيران

- اعتمدت النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا ثوباً أبيض مطرّزا بالأزهار الزهريّة والرماديّة من Ralph&Russo. وقد تزيّن ثوبها من الأمام بفتحة عند الصدر عميقة لا تتناسق مع الطابع الرومانسي للزيّ.

- اختارت النجمة لانا ديل راي ثوباً فضياً مزيناً بالشراريب يذكّر بأسلوب الأناقة الهوليوودية في القرن الماضي.

- اختارت المغنية الأميركية ذات الأصول الكوبيّة كاميلا كابيللو إطلالة باللون الأسود من Versace تميّزت بطابعها المكرر والمستهلك.

- اختارت العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو إطلالة مونوكروميّة من Balmain تألفت من Jumpsuit تميّز بتصميمه الغريب والمبتكر.

- اختارت الممثلة البريطانيّة جميلة جميل ثوباً عاري الكتفين من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2020 الخاصة بالمصمم Georges Chakra. وقد تغطى هذا الثوب بنوع مميّز من الباييت باللونين الأسود والأزرق الكهربائي.