أحلام تتوّج صاحبة أغلى إطلالة لفنانة عربيّة على الإطلاق

استحقّت النجمة أحلام الشمسي لقب صاحبة أغلى إطلالة لفنّانة عربيّة على الإطلاق، وذلك خلال ليلة فنانة العرب التي أحيتها مؤخراً في ختام موسم الرياض، وبمناسبة مرور 25 عاماً على بداية مسيرتها الفنيّة.

وغنّت الفنانة الإماراتية في هذا الحفل لخمس ساعات، وظهرت فيه بخمس إطلالات قامت بتنسيقها خبيرة المظهر مايا التل. افتتحت أحلام حفلها بإطلالة باللون الأسود من توقيع المصمم زهير مراد، تألفت من ثوب من المخمل ترافق مع جناحين من الريش وقفازات عليها علامة العين المضادة للحسد. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات قُدّر ثمنها بحوالي 7ملايين دولار نظراً لترصيعها بحوالي 380 قيراطاً من الماس والأحجار الكريمة الفاخرة.

وتألّف طقم المجوهرات الذي ارتدته أحلام من عقد وأقراط صممت خصيصاً لها وتمّ ترصيعها بالماس الأبيض والأصفر بالإضافة إلى أحجار الزمرد الكولومبي النادر. وهو حمل توقيع المصمم الأميركي ذي الأصول اللبنانيّة سامر حليمة.

استغرق تنفيذ هذا الطقم من المجوهرات حوالي 6 أشهر من العمل، وهو وليد تعاون بين فريقي عمل دار Samer Halimeh في كلٍ من لندن ونيويورك. وقد زارت النجمة الإماراتيّة لندن عدة مرات لإجراء اجتماعات خاصة مع المصمم حليمة بهدف تنفيذ هذه المجوهرات التي صممت خصيصاً لحفلها في الرياض وتزيّنت بالأخضر تعبيراً عن حبّها للمملكة العربية السعوديّة.

الإطلالة الثانية التي ظهرت بها أحلام في الحفل تألفت من ثوب أبيض تزيّن بالريش حمل توقيع المصممة كريمة ونسّقته مع تاج على الرأس ومجوهرات ماسيّة. أما الإطلالة الثالثة فجأت مستوحاة من أناقة الفراعنة وتألفت من ثوب ذهبيّ معدنيّ ذي كمّين منسدلين من تصميم كريمة أيضاً. وقد تألفت الإطلالة الرابعة من ثوب أصفر غنيّ بالتطريز حمل توقيع المصمم زهير مراد، فيما تميّزت الإطلالة الخامسة بفخامتها إذ تألفت من ثوب مخمليّ باللون العسلي ترافق مع كاب طويل.