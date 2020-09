أثواب تحييها الأحاسيس في مجموعة "آشي ستوديو" السعودية

قدمت دار Ashi Studio مجموعتها الخاصة من الأزياء الراقية على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد تألفت هذه المجموعة الخاصة بربيع وصيف 2020 من 10 إطلالات حملت عنوان Emotions أو أحاسيس تجسيداً لفيض المشاعر التي نعيشها عادة عند الانفصال عن الواقع والاستسلام للأحلام.

المعروف عن المصمم السعودي، محمد آشي، أنه ينسج قصة ترافق كل مجموعة من التصاميم يقدمها. ففي ربيع 2019، قدم تحية لحقبتي الخمسينيات والتسعينيات في مجموعة Letter from Margaret. أما في خريف 2019، فحكت أزياؤه قصة الصمت والمرآة من خلال مجموعة The Silence in the Mirror التي قدمها في إطار نصب فني رقمي خلال أسبوع باريس للموضة.

إلى ذلك سعى من خلال مجموعته الأخيرة إلى الاستعانة بالصور التي تتدفق عبر العقل لالتقاط أشكال وعواطف متنوعة حولها إلى تصاميم رائعة تم تنفيذها بحرفية عالية في مشاغل دار أزيائه. فجاءت الإطلالات درامية يرافقها تنورة واسعة حيناً وذيل طويل حيناً آخر. وركّز على ألوان الأبيض، والرمادي، والذهبي مع ظهور لافت للأحمر بهدف ترجمة الأحاسيس المتنوعة.

كما استطاعت دار Ashi Studio عبر تصاميمها أن تُحاكي الأناقة التقليدية من خلال أنماط تصويرية عصرية تركت بصماتها على أشهر المناسبات الفنية العالمية خلال السنوات الخمس الماضية. وقدمت إطلالات يصعب نسيانها، كتلك التي تألفت من ثوب زهري ارتدته النجمة بيونسيه في حفل Global Citizen Festival، وثوب كاردي بي في حفل الغرامي 2018، وإطلالة آيشواريا راي في مهرجان كان 2019. لذلك لن يكون مستغرباً أن تختار النجمات تصاميم من Ashi Studio في الحفلات الفنية العالمية المنتظرة قريباً وأبرزها حفلا البافتا والأوسكار.