فيتامينات ضرورية لصحة الشعر.. تعرفي عليها

قد ينتج فقدان حيوية الشعر عن نقص في الحصول على حاجة الجسم من الفيتامينات الضرورية. فقبل أن تبحثي عن علاجات جديدة ومستحضرات عناية تعيد إلى شعرك حيويته المفقودة، تأكدي من أنك تحصلين على كفايتك من هذه الفيتامينات التي تعزز نمو الشعر، وتحميه من التساقط، وتعيد إليه مظهره الصحي.

شعرك يحب الفيتامينات من فئة B

تُعتبر الفيتامينات من فئة B عرابة الشعر الصحي، وتتضمن هذه العائلة 8 فيتامينات هي: B1،B2،B3،B5،B6،B7،B9، وB12. تتمتع هذه الفيتامينات بتأثير على معظم الوظائف الحيوية في الجسم: الأيض، الطاقة، النظام العصبي، والعضلات... كما تساهم قدرة هذه الفيتامينات في تنشيط آلية تجدد الخلايا في تعزيز نمو شعر صحي.

• يُطلق على الفيتامين B7 اسم "بيوتين"، وهو من أفضل الفيتامينات المعززة لنمو الشعر كونه يحتوي على بروتين الكيراتين الذي تتم إضافته بكثرة إلى مستحضرات العناية بالشعر. يساعد "البيوتين" في تكوين الحوامض الأمينية من البروتينات الموجودة في الأطعمة، لذلك فهو يساعد على ترطيب الشعر، وتقويته، وزيادة نعومته. أما أبرز مصادره فهي: الخضار الورقية الخضراء، النقولات، صفار البيض، زبدة الفول السوداني، الأفوكادو، سمك السالمون، الفطر، العدس، والبازيلا.

• يندرج الفيتامين B12 ضمن أبرز الفيتامينات المفيدة لتعزيز نمو شعر صحي، ويعاني العديد منا من نقص فيه. يتوفر عادة في اللحوم ومشتقات الحليب. أما الفيتامينات المتبقية من فئة B فتتوفر في النقولات، الموز، الجزر، الحبوب الكاملة، الخضار الخضراء، القرنبيط، الشوفان، حبوب الصويا، والأفوكادو. الجدير ذكره أنه من الصعب تخزين الفيتامينات من فئة B كونها قابلة للذوبان في الماء، وهذا ما يستدعي استهلاك الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات بشكل دوري.

فيتامين C لمحاربة الجذيرات الحرة

يقولون عن الفيتامين C إنه المعزز الأساسي لمناعة الجسم لكنه يساعد أيضاً في تعزيز صحة الشعر. فالخصائص المضادة للأكسدة التي يتمتع بها هذا الفيتامين تساهم في محاربة الجذيرات الحرة التي تتسبب بتلف بنية الأنسجة والخلايا مع التقدم في السن.

إلى ذلك تتسبب الجذيرات الحرة بجفاف الشعر وتقصفه كما تزيد من تساقطه. أما محاربتها عبر فيتامين C فتساهم في الوقاية من تلف الشعر وتعزّز قوّته. ويساعد فيتامين C أيضاً في إنتاج الجسم لبروتين الكولاجين المسؤول عن صحة البشرة والشعر. لكن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء لذلك يجب استهلاكه دورياً في نظامنا الغذائي للاستفادة من خصائصه. يساعد في تحسين امتصاص الجسم لمادة الحديد، ونجده بشكل وافر في الفاكهة الحمضية، البروكولي، الكيوي، الليمون الهندي، الفراولة، واللحوم الحمراء.

فيتامين A للحفاظ على فروة رأس صحية

يساعد الزهم الذي تفرزه فروة الرأس في الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من الجفاف. ويساهم فيتامين A في تعزيز إنتاج الكمية الكافية من الزهم للحفاظ على شعر صحي، خاصة في ظل استعمال الأنواع التجارية من الشامبو التي تترك الشعر نظيفاً لكنها تزيل أيضاً الطبقة الزهمية عنه مما يتركه جافاً. يُعتبر فيتامين A مضاداً فعالاً للأكسدة وهو يُعرف أيضاً باسم "الريتينول"، ويُخفّف من تأثير الجذيرات الحرة على الشعر. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من الشمام، الجزر، الدراقن، الخضار الورقية الخضراء، زيت السمك، والسبانخ. لكن الإفراط في تناوله ممكن أن يتسبب بردة فعل عكسية ويتسبب بتساقط الشعر بدل تعزيز نموه.

فيتامين E لتنشيط جريبات الشعر

يلعب فيتامين E دوراً أساسياً في تعزيز وصول الأكسيجين إلى الدم، مما يساهم في تنشيط عمل جريبات الشعر. أما تطبيق زيت فيتامين E مباشرة على فروة الرأس فيخفف من التهاباتها ويساهم في ترميم التلف اللاحق بجريبات الشعر.

يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تساهم في محاربة الجذيرات الحرة مما يؤمن وقاية للشعر والبشرة من التلف الذي يلحق بهما مع التقدم في السن. يمكن الاستفادة من خصائص هذا الفيتامين بأساليب متعددة، منها استهلاكه عبر الأطعمة، تطبيقه مباشرةً على فروة الرأس، أو تناوله من خلال مكملات غذائية. أما أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين E فهي اللوز، الأفوكادو، الخضار الورقية الخضراء، الحبوب، النقولات، الزيت النباتي، فول الصويا، وزيت الصويا.

فيتامن D للمساعدة في حل مشاكل الشعر

يتميز فيتامين D بخصائصه المفيدة للبشرة والعظام، وهو مفيد أيضاً بالنسبة للشعر كونه يساهم في ظهور جريبات شعر جديدة ويُعيد إحياء الجريبات النائمة. يساعد هذا الفيتامين في استيعاب الجسم للعديد من المعادن، ولذلك فإن وجوده يُعتبر حيوياً لتعزيز نمو الشعر ومحاربة تساقطه.

يمكن الحصول على فيتامين D من الأسماك، الحبوب، الفطر، الحليب المدعم، كما يعمل جسمنا على تصنيع هذا الفيتامين لدى تعرضنا للشمس.