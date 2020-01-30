طلب غريب من منظمي حفل فني عالمي.. ما هو؟

يُشكّل ارتداء الزي نفسه أكثر من مرة في المهرجانات الفنيّة العالميّة خطوة نادرة جداً إن لم تكن مستحيلة. ولكن يبدو أن لجنة مهرجان توزيع جوائز الأكاديميّة البريطانيّة للأفلام المعروفة باسم Bafta تسعى جاهدة لتغيير هذا الواقع. وذلك في إطار إلقاء الضوء على ضرورة تبنّي عادات صديقة للبيئة تخفّف من التلوث الناتج عن صناعة الأزياء خاصة أنها ثاني أكثر صناعة ملوّثة في العالم.

فقد تمنّت لجنة تنظيم حفل توزيع جوائز "البافتا"، الذي سيقام يوم الأحد المقبل في لندن، على المشاركين فيه أن يُعيدوا ارتداء إطلالة سبق أن ارتدوها على البساط الأحمر لهذا الحفل في السنوات الماضية. أو أن يرتدوا أزياءً من علامات صديقة للبيئة، أو حتى أن يستأجروا الزي بدل شراء واحد للمناسبة.

وقد صرّح ناطق باسم اللجنة المنظّمة لهذا الحفل: "إن مفهوم الاستدامة في مجال الموضة مهم جداً بالنسبة للقيّمين على مهرجان "البافتا"، فهدفنا هو الحثّ على التخفيف من الانبعاثات الكربونيّة المرافقة لمختلف الصناعات بما فيها صناعة الموضة".

ومن المنتظر أن يشهد هذا الحفل في نسخته الخاصة بعام 2020 حضور العديد من النجوم والنجمات العالميّات بالإضافة إلى إطلالة خاصة لدوق ودوقة كامبريدج ويليام وكايت، فهل ستعيد هذه الأخيرة تدوير أحد أزيائها السابقة بهذه المناسبة؟ تعرّفوا فيما يلي على إطلالات كانت لافتة في السنوات الماضية خلال حفل "البافتا" وممكن أن نراها من جديد على سجادته الحمراء قريباً.

- اختارت النجمة جينيفر لورنس ثوباً أسود من Dior، تميّز بتصميمه العصري والرصين، لحضور حفل "البافتا" 2018.

- تألقت النجمة أليسيا فيكاندر بثوب أسود من الجلد الطبيعي تزيّن بالتطريز والشراريب الصغيرة. حملت هذه الإطلالة توقيع دار Louis Vuitton وقد ارتدتها في حفل "البافتا" 2016.

- اعتمدت النجمة رايتشل وايز إطلالة أميرية من Gucci تزيّنت بالكشاكش على التنورة والكتفين لحضور حفل "البافتا" 2019.

- تألقت النجمة جيسيكا شاستاين بثوب أزرق عاري الكتفين من Roland Mouret في حفل "البافتا" 2013.

- اعتمدت النجمة بينيلوبي كروز ثوباً أبيض مطبّعاً بالأزهار السوداء من Oscar de la Renta في حفل "البافتا" 2017.

- اختارت النجمة ميشال يوه ثوباً رمادياً عاري الكتفين ينسدل من كتفيه كاب طويل. حمل هذا الثوب المطرّز بكثافة توقيع دار Elie Saab، وقد ظهرت به في حفل "البافتا" 2019.

- تألقت النجمة لوبيتا نيونغو بثوب أسود دخلت عليه الخطوط المخمليّة والتطريز الفضي من Elie Saab في حفل "البافتا" 2017.

- اختارت النجمة آمي آدامز ثوباً أبيض تزيّن بحزام مبتكر. حملت هذه الإطلالة توقيع دار Lanvin وقد ظهرت بها في حفل "البافتا" 2015.

- تألقت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون بإطلالة بيضاء أميريّة من Alexander McQueen في حفل "البافتا" 2019. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء فضيّ من Jimmy Choo وحقيبة سهرة باللونين الأبيض والفضي.