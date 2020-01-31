حلول فعّالة وسريعة تستحق التجربة لمحاربة التجاعيد

يُشكّل ظهور التجاعيد هاجساً مشتركاً بالنسبة للنساء والرجال على السواء. وهو يترافق عادةً مع مظاهر أخرى مثل توسّع المسام، ظهور البقع الداكنة، وفقدان متانة الجلد. وتؤمّن الحلول العصريّة أساليب سريعة وفعّالة للتغلّب على هذا الهاجس، ولذلك فإن تبنّيها يساهم في الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

- ما هي الأسباب الفعليّة للتجاعيد؟

يميّز خبراء العناية بالبشرة بين نوعين من التجاعيد: التجاعيد السطحية الناتجة عن التعرّض للشمس، والتجاعيد العميقة الذي يسبّبها تقلّص العضلات. تتأثّر التجاعيد عادةً بالعامل الوراثي، العوامل البيئيّة، أسلوب الحياة، التقدّم في السن، والتعرّض المباشر للشمس.

يُشكّل شرب 8 أكواب من الماء يومياً وسيلةً فعّالة لحماية البشرة من الجفاف وبالتالي من ظهور التجاعيد، كما يساعد تناول الشاي، نقيع الأعشاب، ماء جوز الهند على ترطيب البشرة من الداخل. ويلعب النظام الغذائي المتوازن والغني بمضادات الأكسدة دوراً في الحفاظ على شباب البشرة أيضاً، فالفيتامينات من فئة A ،C، وE بالإضافة إلى البيتاكاروتين تتمتع جميعها بمفعول مضاد للأكسدة ويمكن أن نجدها في التوت، السبانخ، الكايل، البندق، الخرشوف، والكيوي.

- مكوّنات فعّالة لمحاربة التجاعيد:

التجاعيد ليست المظهر الوحيد لشيخوخة البشرة، فهي تترافق عادةً مع مظاهر أخرى منها ترهّل البشرة، توسّع المسام، رقّة الأنسجة. وهي مشاكل يمكن معالجتها من خلال استعمال يومي لمستحضرات عناية بالمكوّنات التالية:

• حمض الفيتامين A:

يتميّز بفعاليته في علاج الخطوط الرفيعة وتوسّع المسام. يمكن للكريمات التي تحتوي على هذا الفيتامين أن تتسبب بتقشير البشرة وظهور بعض الاحمرار عليها في بداية العلاج. ولكن على المدى الطويل تخفّ هذه المظاهر لتظهر فعالية هذا المكوّن في إخفاء توسّع المسام والتجاعيد.

• أحماض ألفاهيدروكسي:

تُعرف هذه الأحماض أيضاً باسم أحماض الفاكهة وأبرزها حمض الغليكوليك وحمض اللكتيك. وهي فعّالة جداً في الحفاظ على شباب البشرة وإخفاء الخطوط الصغيرة التي تظهر على سطحها. يُنصح باستعمالها بعد سن الثلاثين للحفاظ على شباب البشرة.

• مضادات الأكسدة:

إن الاستعمال اليومي لأنواع من اللوشن تكون غنيّة بمضادات الأكسدة ضروري للحفاظ على شباب البشرة. فالفيتامينات من فئة A، وC، وE تحارب جميع مظاهر الشيخوخة التي تظهر على الجلد.

- علاجان طبيعيّان يؤخران ظهور التجاعيد:

تُشكّل الوقاية كلمة السرّ في هذا المجال، ولذلك يُنصح باستعمال هذه مكوّنات طبيعيّة بشكل وقائي حتى قبل ظهور التجاعيد للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

• زيت جوز الهند:

يتميّز هذا الزيت بغناه بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من مخاطر الجذيرات الحرّة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة. وهو يساهم في انقباض المسام وترطيب البشرة لذلك يُنصح بتدليك البشرة كل مساء بزيت جوز الهند لتأمين الوقاية اللازمة من ظهور التجاعيد.

• الحلبة:

يُشكّل استعمال الحلبة علاجاً تجميلياً قديماً وفعّالاً جداً في مكافحة التجاعيد. ويمكن الاستعانة بخلاصة هذه النبتة أو الزيت المستخرج منها للوقاية من التجاعيد ومشاكل البشرة الأخرى.

يمكن غلي أوراق الحلبة مع الماء لمدة 15 دقيقة ثمّ ترك النقيع ليبرد واستعماله لغسل الوجه يومياً. أو يمكن تجفيف أوراق الحلبة وطحنها ثمّ خلطها بالماء للحصول على عجينة سميكة تُطبّق كقناع مرة أسبوعياً على الوجه. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.