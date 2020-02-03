من كانت الأكثر أناقة في حفل توزيع جوائز البافتا 2020؟

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام بنسخته الـ 73 المعروف باسم Bafta في دار الأوبرا الملكية بمدينة لندن. يُعتبر هذا المهرجان الحدث الأبرز بالنسبة لصناعة الأفلام في بريطانيا. وقد شهد بنسخته الخاصة بالعام 2020 حضور الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيت كونه رئيس هذا المهرجان بالإضافة إلى مجموعة من أبرز النجوم والنجمات العالميات، فمن كانت صاحبة الإطلالة الأكثر أناقة في هذا الحفل؟

- بدت النجمة الأميركيّة سكارليت جوهانسون مشرقة بثوبها الزهري الذي تزيّن بالكريستال والريش. حملت هذه الإطلالة توقيع Atelier Versace، وقد جاءت مستوحاة من أناقة عشرينيات القرن الماضي وصممت خصيصاً لها ليتطلّب تنفيذها حوالي 550 ساعة من العمل اليدوي.

- اللون الزهري شكّل أيضاً خيار الممثلة الأميركية رينيه زيلويغر التي اختارت ثوباً عصرياً من دار Prada تميّز بقماشه الفاخر وقد نسّقته مع حذاء باللون نفسه.

- اختارت النجمة الأميركية ذات الأصول الجنوب إفريقيّة شارليز ثيرون إطلالة لافتة بلونها البنفسجي. وقد تميّز ثوبها بتصميمه العاري الكتفين وتنورته المكسّرة التي حدّدها حزام مخمليّ رفيع عند الخصر. حملت هذه الإطلالة توقيع دار Dior وقد تمّ تنسيقها مع مجوهرات من Tiffany&Co.

- اختارت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون إطلالة بيضاء مزيّنة بالذهبي حملت توقيع دار Alexander McQueen. وهي إطلالة كانت سبق أن اعتمدتها في العام 2012 خلال زيارتها إلى ماليزيا، وأعادت ارتداءها نزولاً عند رغبة القيّمين على حفل البافتا الذين تمنوا على الحضور ارتداء أزياء سبق أن ظهروا بها دعماً للحدّ من الانبعاثات الكربونيّة المرافقة لصناعة الموضة. وقد نسّقت كايت إطلالتها مع مجوهرات من Van Cleef&Arpels، حقيبة ذهبيّة من Anya Hindmarch وحذاء برّاق من Jimmy Choo.

- اعتمدت النجمة الأسترالية مارغو روبي ثوباً من الدانتيل الأسود تميّز بفتحة كبيرة عند الظهر أضفت عليه طابعاً عصرياً. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Chanel الفرنسيّة التي قدمتها في مجموعتها لربيع وصيف 2020.

- تألّقت النجمة الأميركيّة روني مارا بإطلالة دراميّة سوداء مستوحاة من أسلوب النجمة الراحلة أودري هيبورن في مجال الأناقة. وقد اختارتها من مجموعة Givenchy الخاصة بالربيع والصيف المقبلين.

- اختارت الممثلة البريطانية أليس إيف ثوباً باللون الأبيض اختلط فيه الدانتيل مع الشراريب الطويلة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Ralph&Russo.

- اعتمدت النجمة البريطانيّة إيللا بالينسكا ثوباً قصيراً مطبّعاً بالورود تزيّن بالكشاكش ورافقه ذيل طويل جداً من دار Giambattista Calli. وقد نسقته مع مجوهرات من دار Cartier.

- اختارت المغنية البريطانية بيكسي لوت ثوباً أبيض تزينه الكشاكش على تنورته. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة اللبنانية ساندرا منصور.

- تألقت النجمة الأميركية زوي كرافيتز بثوب من الباييت الذهبي من دار Saint Laurent نسّقته مع صندل باللون الأسود.