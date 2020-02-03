نصائح غذائية للقضاء على حبّ الشباب.. تعرف عليها!

يؤثّر النظام الغذائي الذي نعتمده بشكل مباشر على صحّتنا وحالة بشرتنا، فهو يُعزّز ظهور بعض المشاكل ويؤمّن الوقاية من ظهور مشاكل أخرى. فيما يلي بعض النصائح الغذائيّة التي أثبتت الدراسات الجديدة فعاليتها في علاج مشكلة حبّ الشباب، بالإضافة إلى الأطعمة التي يُنصح بتجنّبها وتلك التي تساهم في حلّ هذه المشكلة التجميليّة الشائعة.

- النظام الغذائي المضاد لحبّ الشباب:

ينتج حبّ الشباب عادةً عن إفراط في الإفرازات الزهميّة التي تتكدّس تحت الجلد وتسدّ المسام مسبّبةً التهابات جلديّة في بعض الحالات. الحلول المتوفّرة لعلاج هذه المشكلة التجميليّة عديدة منها تلك التي يتمّ تطبيقها في العيادات التجميليّة، بالإضافة إلى الأدوية والكريمات التجميليّة المضادة لحبّ الشباب. ولكن يجب ألا ننسى أيضاً أن النظام الغذائي المضادلحبّ الشباب مفيد جداً ويُعتبر وسيلة مكمّلة للعلاجات الأخرى.

- أطعمة تجنّبوها كلياً:

يتطلّب علاج حب الشباب تجنّب مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من تفاقم هذه المشكلة التجميليّة، وأبرزها: الحليب ذات المصدر الحيواني كونه يزيد من إنتاج هلرمونيّ الأنسولين والتيستوستيرون، على أن يتمّ استبداله بأنواع الحليب ذات المصادر النباتيّة مثل حليب الصويا وحليب اللوز.

تتمتع مادة الغلوتين الموجودة في العديد من الأطعمة بتأثير مبياشر على ظهور حب الشباب أيضاً، ولذلك يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنيّة بها مثل الخبز الأبيض، الحبوب المكرّرة، الحلويات، والبطاطا.

- أطعمة تبنوها في نظامكم الغذائي:

من الأطعمة المفيدة في مجال علاج حب الشباب تلك التي تكون غنيّة بالكالسيوم مثل اللوز، والبقدونس، وصفار البيض، وسمك السردين المعلّب بالزيت. أما فيما يتعلّق بالحبوب، فيُنصح باستهلاك الأرز الكامل، البرغل والاستعانة بالنخالة لصنع الخبز والمعجنات.

من أفضل أنواع الفاكهة المفيدة لعلاج حب الشباب، نذكر الفاكهة الحمراء التي تتمتع بمؤشّر منخفض لنسبة السكر كما يُنصح باستهلاك سمك السالمون، الجمبري، الفاصوليا، السبانخ، والفاكهة المجففة التي تؤمّن لنا حاجتنا من البروتينات والحوامض الدهنيّة الجيدة.

- أطعمة تتمتع بمفعول سحريّ على حب الشباب:

تتميّز بعض الأطعمة بمفعول سحريّ في مجال القضاء على حبّ الشباب، منها:



• الشاي الأخضر: يُعرف بغناه بمضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذيرات الحرّة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للبشرة، كما يتمتع بفعالية في مجال الوقاية من ظهور حب الشباب.

• الجوز البرازيلي: مصدره الأساسي هو البرازيل والباراغواي. يتميّز هذا الجوز بغناه بالسيلينيوم الذي يُعتبر مضاداً قوياً للأكسدة يتمتع بمفعول وقائي تجاه حبّ الشباب. وهو يحمي الخلايا من أي التهابات ممكن أن تطالها.

• البطاطا الحلوة: تتميّز بغناها بمادة البيتا كاروتين التي يعمل الجسم على تحويلها إلى فيتامينA يساهم في تنظيم الإفرازات الزهميّة في البشرة مما يخفّف من ظهور حب الشباب.

• الحمضيّات: يساهم غناها بالفيتامينC في تقوية غشاء البشرة ومحاربة ظهور الندبات التي قد تنتج عن آثار حب الشباب.

• الكاكاو: تساهم بودرة الكاكاو في تحسين الدورة الدمويّة والحدّ من ظهور حب الشباب.

وقد أظهرت الدراسات والاختبارات التي تمّ إجراؤها في هذا المجال أن الجمع بين النظام الغذائي المضاد لحب الشباب واستعمال العلاجات والكريمات المعالجة لهذه المشكلة التجميليّة كفيل بالقضاء عليها في معظم الحالات.