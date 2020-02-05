حجاب إكرام عمر إلى ساحات الموضة من جديد

يبدو أن اهتمام دور الأزياء العالميّة بالعارضات المحجّبات يزداد يوماً بعد يوم، وآخر المهتمّين في هذا المجال دار Diane Von Furstenberg الأميركيّة التي اختارت للترويج لحملتها الجديدة عارضات عالميّات من بينهنّ العارضة البريطانيّة المحجبة إكرام عبدي عمر.

تحمل إكرام جذوراً صوماليّة، ولكنها ولدت في السويد ونشأت في بريطانيا. وهي سبق أن شاركت في عدّة حملات عالميّة آخرها حملة دار Burberry لاحتفالات نهاية العام الماضي. أما في حملة دار Diane Von Furstenberg فظهرت إكرام وهي ترتدي تنورة مخططة وحجابا باللون الأسود. وقد نسّقت أزياءها مع حذاء أبيض، أقراط ذهبيّة طويلة، وظلال زرقاء على العينين.

موضوع يهمك دعت نرجس محمدي الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان، الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع... الناشطة نرجس محمدي تدعو من سجنها لمقاطعة انتخابات إيران إيران

وتألفت المجموعة الجديدة للدار من 13 قطعة جمعت بين الأناقة والراحة. وقد طغت عليها ألوان الأزرق، والأسود، والزيتي. وتضمّنت جامبسوتات، تنانير، وبلوزات بالإضافة إلى تصميمين للفستان الملفوف المعروف باسم Wrap dress والذي ابتكرته المصممة ديان فون فورستنبرغ خلال العام 1974. بعض التصاميم تزّينت بالخطوط والبعض الآخر بطبعات الأزهار ذات التصميم العصري.

وكانت إكرام، البالغة من العمر حالياً 22 عاما، شاركت للمرة الأولى في أسبوع لندن للموضة في العام 2018. وهي أول عارضة محجبة وقّعت عقداً مع شركة Booking Models الأكبر في لندن. كما ظهرت في فيلم قصير على شاشة BBC قالت فيه: "لطالما نظرت إلى المجلات ولم أجد سيدات يمثلنني، وفكرت في أنه يمكنني تغيير ذلك."