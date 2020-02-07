10 إطلالات أيقونيّة ما زالت حيّة بذاكرة حفل الأوسكار

تُشكّل فعالية توزيع جوائز الأوسكار الحفل الأضخم بين جميع المهرجانات الفنيّة العالميّة. هذه الجوائز التي تقدّمها سنوياً أكاديميّة فنون وعلوم الصور المتحرّكة، وهي أرفع الجوائز السينمائيّة في الولايات المتحدة وأهمّ جائزة سينمائيّة في العالم.

سوف يُقام حفل الأوسكار بنسخته الـ92 يوم الأحد المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأميركيّة، وهو كان أقيم للمرة الأولى في العام 1929.

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ومن المنتظر أن يتابعه الملايين عبر الشاشة الصغيرة ومواقع التواصل الاجتماعي. بانتظار حفل أوسكار 2020، استعيدوا معنا 10 إطلالات أيقونيّة للنجمات العالميّات ما زالت حاضرة في ذاكرة هذا الحفل.

- في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2019 تألقت المغنية الأميركية كاسي موسغرافس بإطلالة حالمة يصعب نسيانها. فقد شبهها البعض بسحابة ورديّة فيما اعتبر البعض الآخر أنها تجسّد صورة الأميرة العصريّة. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً من التول الزهري تزيّن بالكشاكش وحمل توقيع دار Giambattista Valli.

- من الإطلالات التي يصعب نسيانها في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2019، نتذكّر تلك التي ظهرت بها لايدي غاغا وتألّفت من ثوب أسود طويل حمل توقيع دار Alexander McQueen. وقد نسّقته مع قفازات طويلة وعقد ماسيّ تزيّن بأشهر ماسة صفراء في العالم. حمل هذا العقد توقيع دار Tiffany&Co وقد تخطّى سعره 30 مليون دولار.

- تألّقت النجمة الأميركيّة زندايا بثوب من الشيفون البني في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2018. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Giambattista Valli، وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة فاخرة.

- بدت النجمة الكينيّة-المكسيكيّة لوبيتا نيونغو متألّقة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2014. وقد اختارت للمناسبة ثوباً باللون الأزرق الفاتح جداً من Prada تزيّن بحبيبات برّاقة ناعمة أضفت عليه لمسات مشرقة.

- اعتمدت النجمة غوينيث بالترو إطلالة أيقونيّة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2013. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً أبيض ضيّقاً رافقه كاب طويل من دار Tom Ford ونسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة.

- اختارت النجمة إيما ستون إطلالة لافتة لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2012. وقد تألّقت بثوب أحمر تزيّن بعقدة كبيرة عند العنق وحمل توقيع دار Giambattista Valli.

- انتقت النجمة الأسترالية، كيت بلانشيت، إطلالة أيقونيّة من Givenchy لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2011. وقد تميّزت إطلالتها بتصميم مبتكر وتطريز عصريّ.

- ما زالت إطلالة النجمة الإسبانيّة، بينيلوب كروز، في حفل أوسكار العام 2007 حاضرة في الأذهان رغم مرور 13 عاماً عليها. فقد تميّز ثوبها الذي اختارته من Atelier Versace بتصميه العاري الكتفين وتنورته المزيّنة بالريش.

- تألّقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بإطلالة لافتة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2007. وقد اختارت ثوباً أحمر طويل رافقه ذيل إنسدل من عقدة زيّنت الجانب الخلفيّ من العنق. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Balenciaga.

- اختارت الممثلة الأميركيّة رينيه زيلويغر إطلالة هوليووديّة بامتياز لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2004. وقد تألّقت بثوب عاري الكتفين من Carolina Herrera تزيّن بعقدة كبيرة وذيل طويل.