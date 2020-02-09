حفل الأوسكار..مصممة أزياء تتوقع العودة للبذخ في الأزياء

توقعت مصممة أزياء العودة للبذخ عندما يخطو نجوم هوليوود على البساط الأحمر في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة.

وقالت كيتي كيم مصممة الأزياء المقيمة في نيويورك: "على مدى سنوات كانت الأزياء بسيطة للغاية. وتعلمون كان الناس يرتدون حلل السهرة واللون الأسود وهذا دائما ما يكون كلاسيكيا".

لكن هذا العام، أكدت كيم أنها تتوقع رؤية "بذخ.. ألوان وتصميمات وتطريز".

وبالتأكيد، فإن الطلة الصحيحة لأحد النجوم يمكن أن تلفت الانتباه إليه بدرجة هائلة سواء كان ذلك سيئا أو جيدا.

وتتوقع كيم ألوانا زاهية ومزجا بين درجات الألوان مثل الأحمر والوردي بالإضافة إلى خطوط وتطريز مبالغ فيهما.



وقالت كيم: "الشكل‭‭ ‬‬مهم للغاية، عادة ما أبحث عن شيء مثير للاهتمام عندما أنتقي ملابس زبائني".

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وتابعت: "سيكون (التطريز) في كل مكان... الخرز والترتر والزخرفة... فكر في موضة عشرينيات القرن الماضي وما بعد ذلك بمئة عام".

وفيما يتعلق بالنجمات اللاتي يتعين متابعة ملابسهن أوردت كيم القائمة الكاملة لبطلات فيلم "النساء الصغيرات" وخصت بالذكر سيرشا رونان وفلورنس بف باعتبارهما أكثر من تترقب رؤية أزيائهما.



وأضافت: "كل هؤلاء الفتيات سيكن مثيرات ورائعات على البساط الأحمر".