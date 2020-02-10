نيويورك تفتتح شهر الموضة والغائبون كُثُر

افتُتح شهر الموضة بانطلاق فعاليات أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة الخاصة بخريف وشتاء 2020. ولكن يبدو أن هذه الفعالية التي عرفت تجديداً في الموسم الماضي، تشهد حالياً نزوحاً جماعياً للعديد من مصمميها البارزين باتجاه آفاق جديدة. فمن هي الأسماء التي ستغيب عنها وهل سيؤثّر ذلك على مستقبلها؟

ويرأس المصمم توم فورد مجلس مصممي الأزياء في أميركا الذي يُعرف باسم CFDA ويضم أكثر من 450 من مصمّمي الأزياء والأكسسوارات. وهو عمل على إضفاء لمساته لتجديد أسبوع نيويورك للموضة في شهر سبتمبر/أيلول ولكنه قرّر هذا الموسم في افتتاح شهر الموضة أن ينقل عرضه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، من نيويورك إلى لوس أنجلوس. أما المصمم جيريمي سكوت الذي اعتاد على تقديم عرض أزيائه في بداية أسبوع نيويورك أيضاً فقد قرر الانتقال إلى باريس حيث سيُقدّم تصاميمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية في شهر يوليو/تموز المقبل. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح أمامه أبواباً جديدة في القارة الأوروبية وتحديداً في عاصمة الأناقة باريس.

المصمم تومي هيلفيغر، الذي كان قد عاد إلى نيويورك في الموسم الماضي، قرر هذا الموسم أن ينقل عرضه إلى لندن حيث سيُقام في 16 من الشهر الجاري. أما المصمم رالف لورين فيُحضّر لعرض خاص سيقدّمه في نيويورك ولكن خارج روزنامة أسبوع الموضة وتحديداً في شهر أبريل/نيسان المقبل. أما بالنسبة للجيل الجديد من المصممين الأميركيين، فقد قدّمت علامة Telfar مجموعتها من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020 في مدينة فلورنسا الإيطاليّة الشهر الماضي، فيما اختارت علامة Pyer Moss أن تغيب عن تقديم العروض هذا الموسم.

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من الأسماء التي رفضت التخلّي عن أسبوع نيويورك نذكر المصصمتين توري بورتش وكارولينا هيريرا، بالإضافة إلى دور Naeem Khan، وMarchesa، وMichael Kors، وOscar de La Renta، وJason Wu، وMarc Jacobs، وRodarte التي تعود إلى نيويورك بعد عرضها الأخير في كاليفورنيا.

في الوقت الذي يبحث فيه مصممو نيويورك عن آفاق جديدة، نجد أن المصممين الأوروبيين سعيدون بأخذ مكانهم. وهذا ما يبشّر بالخير بالنسبة لمستقبل أسبوع نيويورك للموضة ولكن هل سيتمكنون من ملء الفراغ الذي تركه أهل الدار؟