"الثقة" هي العنوان الأبرز لإطلالات نجمات الأوسكار

حرصت نجمات الأوسكار على الظهور بإطلالات تعبّر عن ثقتهن بأنفسهن. وشهد البساط الأحمر لهذا الحفل، الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مستوى رفيعا من الأناقة الفاخرة البعيدة عن التكلّف والأزياء المجنونة. تعرّفوا على مجموعة من أبرز التصاميم التي زيّنت هذا الحفل فيما يلي.

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تألّقت المغنيّة جانيل موناي بواحدة من أبرز إطلالات هذا الحفل. وقد اختارت للمناسبة ثوباً فضياً برّاقاً حمل توقيع دار Ralph Lauren. استغرق تنفيذ هذه الإطلالة أكثر من 600 ساعة وتم ترصيعها بحوالي 168 ألف حبة من الكريستال. وهي ترافقت مع غطاء للرأس وتم تنسيقها مع مجوهرات ماسية فاخرة.

اختارت الممثلة الكندية ساندرا أوه واحدة من الإطلالات الأكثر أناقة في هذا الحفل. وهي تألقت بثوب تزين بكمّين كبيرين تم تغطيتهما بالكشاكش، وبحزام معدني توسطته عقدة مخملية. اختارت أوه إطلالتها من مجموعة دار Elie Saab لربيع وصيف 2020.

اعتمدت الممثلة الأميركيّة كريستن ويج إطلالة لافتة باللون الأحمر حملت توقيع Valentino Couture. وقد تزين ثوبها الطويل بكشاكش جانبية وذيل طويل، كما نسّقته مع قفازات جلدية سوداء.

لفتت النجمة المصرية يسرا الأنظار بحضورها على البساط الأحمر لحفل الأوسكار بثوب أبيض وذهبي تميّز بطرازه الفرعوني. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad.

فازت النجمة رينيه زيللويغر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة. وهي تميّزت بإطلالة واثقة ببساطتها تألفت من ثوب أبيض بكتف واحدة تزيّن بالشكّ من توقيع Armani Prive.

تميزت النجمة نتالي بورتمن بإطلالة لافتة حملت توقيع Dior Couture وتضمنت رسالة خاصة. فهي اختارت للمناسبة ثوباً أسود مطرّزا بالذهبي ترافق مع كاب أسود تزيّن بأسماء المخرجات اللواتي حُجبت عنهنّ الترشيحات إلى هذا الحفل رغم كونهن صاحبات كفاءة في هذا المجال، حسب رؤية الممثلة.

اختارت النجمة سلمى حايك إطلالة ذات طابع كلاسيكي تميّزت بلونها الأبيض وحملت توقيع دار Gucci.

من الإطلالات التي حملت رسالة ثقة في هذا الحفل نذكر إطلالة المخرجة السورية وعد الكاتب التي تزينت بتطريز بأحرف عربية على الجهة الخلفية من الثوب مفاده: "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة".

اختارت النجمة شارليز ثيرون اللون الأسود لإطلالتها التي حملت توقيع Dior Couture وتميّزت بتصميمها الكلاسيكي والعصري على السواء.

تألقت النجمة الإيرلنديّة كاترينا بالف بثوب أسود وزهري تزين بعقدة كبيرة من مجموعة Valentino Couture لربيع وصيف 2020.