المصممون العرب نجوم حفلات ما بعد الأوسكار

من الصعب أن نتحدّث عن المهرجانات الفنيّة العالميّة دون أن نأتي على ذكر المصممين العرب الذين يفرضون حضورهم على البساط الأحمر عبر إطلالات أنيقة تتهافت على اعتمادها النجمات العالميّات ليتألّقن بأزياء فاخرة ومميّزة على السواء.

تعرّفوا فيما يلي على النجمات اللواتي اخترن أزياء تحمل لمسات عربيّة في حفلات ما بعد أوسكار 2020.

- اختارت العارضة مولي سيمز ثوباً من الدانتيل الأسود حمل توقيع دار Georges Chakra تميّز بكتف واحدة وبكمّ ضخم. وهي اختارته من مجموعة الدار من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2019-2020.

- اعتمدت الممثلة المكسيكيّة ميليسا باريرا ثوباً من التول المعدنيّ البرّاق تزيّن بحزام مخمليّ عند الخصر. وهي اختارته من مجموعة Georges Chakra من الخياطة الراقية الخاصة بخريف وشتاء2018-2019 . وقد نسّقت إطلالتها مع صندل وحقيبة باللون الأسود.

- تألّقت الممثلة الألمانيّة ديان كروغر بثوب معدنيّ باللون الفضي تميّز بتصميمه المبتكر عند الكتف. وقد اختارته من مجموعة Elie Saab للأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2019.

- اختارت الممثلة الأميركيّة ماريسا تومي ثوباً تدرّج بألوانه من الذهبي إلى الأزرق الفاتح من مجموعة Georges Hobeika للخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف2020.

- اعتمدت الممثلة الأميركيّة هالستون سيج ثوباً من الأورعنزا الزهري تميّز بقصّاته غير المتوازية. وهي اختارته من مجموعة Georges Hobeika من الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2019-2020.

- تألّقت الممثلة البريطانيّة كايت بيكينسيل بثوب باللون الأحمر الياقوتي من مجموعة Zuhair Murad من الخياطة الراقية لربيع وصيف2020.

- اعتمدت الإعلاميّة الأميركيّة كات سادلر إطلالة مشرقة باللون الأصفر حملت توقيع المصممة المصريّة مرمر حليم.

- اختارت النجمة الأميركيّة ديتا فون تيسي ثوباً ذهبياً برّاقاً من تصميم دار Elie Saab، تميّز بكمّيه المنفوخية وبحزام جلديّ عند الخصر.

- تألقت النجمة الإسبانيّة باز فيغا بثوب برّاق تدرّج بألوانه بين الوردي والأسود. اختارته من دار Georges Hobeika.

- اختارت النجمة كاري واشنطن إطلالة لافتة ذات طابع فرعوني من مجموعة Zuhair Murad من الخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف 2020.