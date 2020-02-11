من كانت الأكثر أناقة في حفلات ما بعد الأوسكار؟

بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يُقام على مسرح دولبي الشهير في هوليوود يأتي دور "حفلات ما بعد الأوسكار" التي تكون موعداً منتظراً لظهور النجمات بإطلالات فاخرة وعصريّة، فمن كانت الأكثر أناقة من بينهنّ؟

- اختارت العارضة الأميركيّة ذات الأصول الكينيّة حليمة عدن إطلالة من الساتان الأسود تميّزت بتصميمها المبتكر. وهي اختارتها من by FANG ونسّقتها مع حجاب أسود لتغطية الرأس.

- تألقت الممثلة الجنوب إفريقيّة تشارليز ثيرون بثوب ذهبيّ تزيّنه الشرايب. حملت إطلالتها توقيع Dior، وهي نسّقتها مع صندل وحقيبة باللون نفسه.

- اختارت الممثلة الأميركيّة سكارليت جوهانسون إطلالة فاخرة تحمل توقيع دار Oscar de La Renta تألّفت من ثوب فضّي عاري الكتفين يلتفّ بكل أناقة حول الجسم.

- تألّقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بثوب عاري الكتفين تزيّن بالبريق وحمل توقيع دار Ralph&Russo.

- اختارت العارضة باريس جاكسون ثوباً باللون الزهري الفاتح تزيّنت تنورته بالريش وحمل توقيع Atelier Versace.

- اعتمدت الممثلة رايتشل بروسنهان ثوباً أسود تزيّن بالكريستال والكشاكش على التنورة. وقد اختارته من دار Dolce&Gabbana.

- تألّقت العارضة البريطانيّة روزي هنتنغتون وايتلي بإطلالة دراميّة من Saint Laurent تميّز بطابعها المبتكر.

- اختارت الممثلة كايت بوسورث ثوباً من الترتر الفضّي البرّاق زيّنته عقدة من الساتان الأسود عند الكتف وترافق مع ذيل طويل. حمل هذا الثوب توقيع دار Ralph&Russo ونسّقته مع حقيبة سوداء ومجوهرات ماسيّة.

- اعتمدت الممثلة الأميركية ليلي رينهارت ثوباً من الأورغنزا الأبيض المطبّع بالأزهار ذات الألوان الباستيليّة الربيعيّة حمل توقيع دار Marc Jacobs.

- تألّقت سيدة الأعمال نيكي هيلتون بثوب فضّي مكسّر حمل توقيع دار Oscar de La Renta. وقد نسّقت إطلالتها مع صندل فضّي ومجوهرات ماسيّة.