بيللا حديد عروس بالأحمر في نيويورك

تُعتبر الأختان الأميركيتان ذواتا الأصول الفلسطينية بيللا وجيجي حديد من أبرز العارضات العالميات، هذا ما يفسر تهافت المصممين العالميين على اختيارهما للظهور في عروض أزيائهم. وقد تكرر ظهورهما مجتمعتين أو منفصلتين ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة وتحديداً ضمن عروض Tom Ford، وBrandon Maxwell، وKhaite، وThe Row، وProenza Schouler.

شكّل عرض Oscar de La Renta محطة مميزة بالنسبة لبيللا هذا الموسم، فقد سرقت خلاله أنظار الحضور في الصالة واهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. فهي افتتحت هذا العرض بمعطف أزرق أضفى على إطلالتها طابعاً عصرياً واختتمته بثوب زفاف أحمر تزين بالريش. وقد رافقها على ممشى العرض مصمما الدار لورا كيم وفيرناندو غارسيا اللذان قدما مجموعة من الأزياء تليق بأرقى حفلات البساط الأحمر، وأكبر دليل على ذلك اختيار النجمة سكارليت جوهانسون تصميماً من هذه المجموعة للظهور به في حفل الأوسكار حتى قبل عرض هذه المجموعة.

حضور بيللا كان مميزاً خاصة أنها من العارضات المفضلات بالنسبة لدار Oscar de La Renta كونها تجسد بامتياز جيل الألفية. وقد أتت تصاميمها لتلبي متطلبات هذا الجيل في مجال البحث عن إطلالات يومية عملية وعصرية، بالإضافة إلى تصاميم خاصة بالمناسبات المميزة تحول المرأة التي تختارها إلى أميرة أو نجمة مشرقة على البساط الأحمر.

تألفت مجموعة خريف 2020 من دار Oscar de La Renta من حوالي 50 إطلالة تضمنت تايورات نهارية، بدلات مريحة، سراويل واسعة تم تنسيقها مع كنزات صوفية ومعاطف، بالإضافة إلى إطلالات فاخرة للسهرات تألفت من فساتين بقصات منفوخة، أثواب سهرة قصيرة ولامعة، بدلات من الباييت البراق، وفساتين تزينت بالشك، والتطريز، والشراريب. أما عروس مجموعة Oscar de La Renta فلم تكن سوى العارضة بيللا حديد التي تألقت بثوب أحمر قصير ترافق مع كاب من الريش. ومن شأن هذه الإطلالة أن تبقى محفوظة في ذاكرة العروض لفترة طويلة.