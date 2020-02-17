إطلالات غريبة جداً تحمل بصمة ريشتارد كوين اللندنيّة

يُعرف ريتشارد كوين بأنه المصمم الوحيد الذي جذب ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية إلى حضور عرضه لخريف وشتاء 2018. وقد اكتسب منذ ذلك الحين اهتماماً إضافياً من جانب نقّاد الموضة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. أما في مجموعته لربيع وصيف2020 فقد اختار العائلة الملكيّة البريطانيّة كمصدر إلهام لمجموعته وقدّم أزياءه على أنغام أوركسترا لندن الفيلهرمونيّة.

يُعتبر ريتشارد كوين من المصممين البريطانيين الذين يبذلون حالياً جهوداً كبيرة لتخطّي حالة الفوضى التي ولّدها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهو يقول في هذا المجال: "أريد أن يكون تركيزي متمحورا حول لندن، ولكنني أتطلّع أيضاً إلى العالم".

اختار كوين أن يقدّم إطلالات غريبة جداً في مجموعته الخاصة بخريف وشتاء2020 التي عرضها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة. وهو افتتح عرضه بإطلالات نسائيّة ورجاليّة طغى عليها حبيبات اللؤلؤ والكريستال من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين مروراً بالوجه. وهي تزيّنت بعبارة God Save The Quin في استعادة للعبارة البريطانية الشهيرة "تحيا الملكة" مع إدراج اسم المصمم فيها.

المعروف عن كوين أنه لا يكتفي بتصميم الأزياء، ولكنه يصمم أيضاً الأنسجة التي يستعملها لتنفيذ تصاميمه، وكذلك ورق الجدران الذي يُستعمل لتزيين مكان العرض. وقد حرص هذا الموسم على الجمع بين الغرابة والرومانسيّة مستحضراً الأقنعة الغامضة والأزهار التي زيّنت الأثواب بلمسات منعشة.

كما نجح في الخلط بين طبعة الأزهار وطبعة البولكا في إطلالات تميّزت بأحجامها الكبيرة ودخل عليها الريش في بعض الأحيان، لتأتي العقد مكمّلةً المشهد الرومانسي المستقبلي للأزياء. تعرّفوا على المزيد من أغرب إطلالات مجموعة Richard Quinn الخاصة بخريف وشتاء 2020 فيما يلي.