العلا السعودية تدخل بالمشهديّة العالميّة لصناعة الموضة

أثارت منطقة العلا السعوديّة اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة، إذ تحوّلت بطبيعتها الصحراويّة إلى مسرح للعديد من النشاطات السياحيّة، والفنيّة، وحتى تلك المرتبطة بمجال الموضة.

أما آخر هذه النشاطات، فتصوير خاص لحملة ترويجيّة لعلامة Adidas Originals التي تعاونت مع 4 مؤثّرات سعوديّات هنّ: المصممة آلاء بلخي، مغنّية الراب العربي أسيل سراج، مدوّنة الموضة جوري الميمني، والممثلة سارة طيبة، وذلك للمشاركة بحملة ترويجيّة احتفالا بالعيد الخمسين لأحد أشهر الأحذية الرياضيّة التي تحمل اسم هذه العلامة.

ويتمتع هذا الحذاء بتاريخ مثير، فالمعروف عنه أنه حذاء النجوم وجامع أشخاص من مجالات الفن، والموسيقى، والموضة، والرياضة تحت شعار "التغيير هو رياضة الفريق".

وقد اختارت Adidas الاحتفال به في منطقة العلا التي تتمتع بإرث تاريخي وخلفيّة ثقافيّة، والتي تستحضر حالياً وعداً بالتغيير يهبّ فوق المملكة العربيّة السعوديّة.

علامة Adidas ليست الوحيدة التي بحثت عن مصدر إلهام لها في موقع العلا الذي صنّفته منظمة اليونيسكو على خارطة التراث العالمي. فقد سبقتها مؤخراً علامة Hindamme السعوديّة التي تتميّز بطابعها العصري الفاخر الجامع بين الشرق والغرب.

وقدّمت في هذا المجال مجموعة من الأزياء تحمل اسم العلا تعاونت فيها مع القيّمين على مهرجان شتاء طنطورة. وقد تزيّنت تصاميمها بأشكال هندسيّة مستوحاة من قصر الفريد وهو أكبر معلم أثريّ في هذه المنطقة.