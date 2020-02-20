أول مصممة أحذية سعودية تقدم جديدها في لندن

اقترن اسم لولو الحسن بعالم صناعة الأحذية الفاخرة والراقية، فقد استطاعت هذه المصممة السعودية أن تثبت مهارتها في مجال ما زال جديداً على المرأة العربية. وهي قدّمت مؤخراً تصاميمها خلال فعاليات أسبوع لندن للموضة، فما هي قصّتها وكيف وصلت إلى العالميّة؟

تقول لولو الحسن: "أنا أول مصممة أحذية سعوديّة، فالنساء السعوديّات برزن في مجال تصميم العبايات والأزياء ولكن لم يسبق لهن أن دخلن مجال تصميم وتصنيع الأحذية". درست لولو تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، وقد عملت في هذا المجال قبل أن تقرر السفر إلى مدينة ميلانو الإيطاليّة لتدرس تصميم الأحذية، ثم تنتقل إلى لندن لتتعلّم صناعة تنفيذ الأحذية.

عن مجموعتها الجديدة الخاصة بخريف وشتاء2020، التي قدّمتها في فندق Hotel Café Royal اللندني الفاخر ضمن إطار معرض Stories Of Arabia قالت الحسن: "أردت لهذه المجموعة من الأحذية أن تكون أنيقة جداً ومفصّلة، ولذلك استخدمت في تنفيذها خامات دقيقة ورقيقة لا تُستعمل عادةً في صناعة الأحذية. وقد حرصت من خلال علامتي Lu Vixen أن أقدّم للقدم تصاميم تؤمّن الراحة نفسها التي تؤمّنها الملابس الداخليّة للجسم."

تضمّنت هذه المجموعة أحذية ستيليتو بألوان الذهبي، والفضي، والأسود الكلاسيكي، بالإضافة إلى صنادل مصنوعة من الجلد السويدي بتدرجات البيج الحيادي، والفوشيا، والبرتقالي، والأخضر الليموني. وهي تضمّنت أيضاً أحذية أوكسفورد وتمّ تنفيذ العديد منها بخامات الجلد، والمخمل، والشيفون الحريري. وتكشف لولو الحسن أنها تستلهم العديد من تصاميمها من الأميرة ديانا، التي ما زالت حتى اليوم رغم غيابها من أبرز أيقونات الموضة العالميّة.