"دولتشي أند غابانا" تكافح فيروس كورونا على طريقتها

أعلنت دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة الفاخرة عن تعاونها مع أبرز علماء الفيروسات في إيطاليا لتمويل دراسة تهدف إلى تطوير الأبحاث التي من شأنها المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

تتناول هذه الأبحاث، التي يرأسها البروفسير، ألبرتو مانتوفاني، مدير جامعة Humanitas، أساليب تعامل الجهاز المناعي مع هذا الفيروس الذي يتسبّب بالتهاب رئويّ. ويشارك فيها كل من البروفيسير إليسا فيسنزي، والبروفيسير ماسيمو كليمنتي المتخصصين في الفيروسات، واللذين كانا أول من استطاع عزل العامل المسبب لفيروس سارس في إيطاليا.

وقد نشرت دار Dolce&Gabbana بياناً خاصاً بهذا الغرض على صفحتها في موقع إنستغرام، كما قال مصمّما الدار الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا: "شعرنا بأن من واجبنا المشاركة في محاربة هذا الفيروس، الذي يهدّد البشريّة جمعاء، ولذلك اخترنا جامعة Humanitas للتعاون معها بدعم فريق من العلماء عبر تمويل الدراسات المساعدة على تشخيص أفضل وعلاج أوسع لهذا الفيروس.

وتابعا: "نحن مدركون أن الأمر يستحقّ أن نفعل شيئاً، فكل خطوة إلى الأمام في هذا المجال ممكن أن تكتسب أهميّة كبيرة. كما أن دعم البحث العلمي هو واجب أخلاقي بالنسبة لنا، ونأمل أن تساعد مساهمتنا هذه في تقديم حلول وعلاجات لها الفيروس القاتل".