أرماني يقدّم عرضه من دون جمهور بسبب كورونا

من أبرز عواقب انتشار فيروس كورونا في العالم قرار اتخذه مصمم الأزياء، جيورجيو أرماني، بتقديم عرضه الذي كان مقرراً خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة من دون جمهور. وقد اكتفى المصمم الإيطالي بنقل مباشر لهذا العرض من خلال منصّاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب هذا القرار يُعيده المصمم الثمانيني إلى تأمين الحماية لعارضاته، وفريق عمله، وزوّاره من أي خطر صحيّ بعد تسجيل أكثر من 150 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا. وقد شوهد المصمم نفسه يضع كمّامة وقائيّة من انتقال العدوى إليه لدى وصوله إلى مركز العرض في ميلانو.

وكانت دار Armani قد أعلنت عن قرارها بعدم استقبال الجمهور في عرضهاً الذي كان مدرجاً يوم أمس الأحد على روزنامة أسبوع ميلانو للموضة. وقد تمّ هذا الإعلان على منصّة تويتر معتبرةً هذا التدبير بأنه احترازي.

وهي عرّفت على المجموعة التي قدّمتها من خلال نقل حيّ، على المنصّة نفسها، على أنها مفعمة بالرومانسيّة العصريّة التي تتجلّى من خلال الأكتاف العريضة، الأزياء المستوحاة من أناقة الروايات الأدبيّة، السترات الصغيرة، التصاميم المخمليّة، والطبعات التجريديّة.

طغت على مجموعة Armani لخريف وشتاء 2020 ألوان الرمادي، والأسود، والأحمر، والأزرق. وهي تضمّنت رسالة حب إلى الصين التي تصارع فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم بعض التصاميم من مجموعات أزياء ربيع وصيف 2009 و2019 التي كانت مستوحاة من الحضارة الصينيّة. تعرّفوا على بعضها فيما يلي.