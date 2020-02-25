من هي عارضة الأزياء العربية التي تألّقت في ميلانو؟

تكرر ظهور إيمان همّام على ممشى عروض أسبوع ميلانو للموضة في الأيام الماضية، إذ شاركت هذه العارضة ذات الأصول المغربية والمصرية بأهم عروض خريف وشتاء 2020.

تألقت إيمان في عرض Fendi الأخير بإطلالة رومانسيّة ذات طابع فاخر، حيث ظهرت بثوب ضيّق باللون الزهري الفاتح ترافق مع قفازات جلدية طويلة ومشلح من الفرو بالللونين الأسود والزهري. كما تألقت في عرض Moschino بإطلالتين مبتكرتين جسّدتا أناقة ماري أنطوانيت ملكة فرنسا بأسلوب عصريّ. أما إطلالتها الأخيرة فكانت في عرض Versace حيث ظهرت بكنزة حمراء زيّنتها الأزهار الملوّنة.

وتبلغ إيمان همّام من العمر 23 عاماً، ولدت ونشأت في الدنمارك لأم مغربيّة وأب مصري. واختيرت من بين أشهر 50 عارضة أزياء عالميّة من قبل موقع models.com، كما أنها تملك في رصيدها أكثر من 870 ألف متابع على موقع إنستغرام. وهي سفيرة عالمية لمنظّمة She’s the First الخيرية التي تعمل على دعم وتمكين النساء عبر التعليم.

بدأت إيمان مسيرتها في مجال عرض الأزياء في العام 2010 في أمستردام لتنتقل إلى باريس في العام 2013 حيث عُهد إليها مهمّة افتتاح عرض Givenchy ثمّ ظهرت على أغلفة مجلة Vogue بنسخها الأميركيّة، والإيطاليّة، والفرنسيّة. وهي شاركت بأبرز عروض دور الأزياء العالميّة أمثال: Burberry، وAlexander McQueen، وMarc Jacobs، وChanel، وJean Paul Gaultier، وOscar de La Renta، وDolce&Gabbana، وValentino، وBalenciaga، وDior، وHermes، وTom Ford، وسواها.

وظهرت إيمان أيضاً في حملات إعلانيّة لعدة دور تجميل وأزياء أمثال Chanel، وRevlon، وCeline، وGivenchy، وGiorgio Armani، وTiffany&Co، وShiseido. في العام 2016 فازت بجائزة أفضل عارضة التي تنظّمها مجلة Couturesque Magazine ونالت أكثر من نصف عدد الأصوات في مواجهة عارضات شهيرات جداً أمثال بيللا حديد.

إلى ذلك تحدّثت إيمان همّام عدة مرات عن جذورها، وأعربت عن فخرها بإرثها الثقافي العربي، وأنها ترغب بأن تكون مثالاً يُحتذى به بالنسبة للفتيات الشابات اللواتي يعانين من العنصريّة والتمييز بسبب الشكل أو لون البشرة.

كما شددت على أنها نموذج عربي إفريقي يريد أن يفتح أبواباً جديدة أمام الفتيات العربيّات لحثّهن على تحقيق أحلامهن.