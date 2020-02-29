بالصور.. أجمل شقيقتين وأمهما يجتمعن على ممشى عرض باريسي

شهد عرض دار Off-White لخريف وشتاء 2020 الذي أقيم مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة اجتماعاً نادراً لثلاثة من أشهر وأجمل نساء العالم: الأختان جيجي وبيلا حديد ووالدتهما العارضة السابقة يولاندا.

افتتحت بيللا العرض بإطلالة درامية باللون الأسود تليق بأرقى المناسبات، واختتمته جيجي بثوب أبيض ضخم حولها إلى فراشة متألّقة، فيما تخلّل العرض مروراً لوالدتهما العارضة السابقة بعد غياب لمدة 35 عاماً عن ممشى العرض.

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تُعرف الأختان حديد بأصولهما الفلسطينية وبانطلاقتهما من أميركا حيث حققتا نجاحات سرعان ما جعلتهما من أشهر العارضات العالميات اللواتي يشاركن بأهم عروض الأزياء حول العالم. جيجي وبيللا ورثتا الجمال والموهبة في هذا المجال من والدتهما الدنماركية الأصل يولاندا البالغة من العمر 56 عاماً. وهي حالياً إحدى نجمات تلفزيون الواقع الأميركي ومؤلّفة كتب شهيرة.

تزوّجت يولاندا من رجل الأعمال الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة محمد حديد، وذلك بين عامي 1994 و2000 وأنجبت منه جيجي، وبيلا، وأنور الذين تألقوا جميعاً في مجال عروض الأزياء العالمية.

بدأت يولاندا مشوارها في مجال عرض الأزياء عندما كانت في الـ14 من عمرها، عندما طلب منها المصمم الدنماركي فرانز مولينار أن تحل مكان إحدى عارضاته التي تغيّبت عن عرض كان ينظّمه. وهي تحوّلت بعد ذلك إلى واحدة من أبرز عارضات الثمانينيات والتسعينيات. تخلّت يولاندا عن مجال العروض لتدخل مجال تلفزيون الواقع والكتابة ولكنها دائماً ما ترافق أولادها إلى عواصم الموضة العالمية، حيث نجدها جالسة في الصفوف الأمامية للعروض التي يشاركون فيها تلتقط لهم الصور عبر هاتفها.

اجتماع عائلي

أراد فيرجيل آبلو المدير الإبداعي في دار Off-White من خلال هذا الاجتماع العائلي، أن يجعل عرضه مصدر إلهام للكثير من المتابعين. وهو ركّز على مفهوم الوحدة والتكاتف بين أفراد العائلة الواحدة الذي يُشكّل دعماً أساسياً في الحياة.

وأعربت الأختان حديد عن سرورهما العارم بالسير على ممشى العرض برفقة والدتهما لأول مرة. وقد رأينا بيللا بعد اختتامها للعرض منهمكة بالتقاط صور والدتها لدى مرورها بسترة بيضاء وسروال أسود في إطلالة تختصر صورة المرأة العصرية التي تتحدى العمر والظروف محافظة على جمالها وأناقتها، هذه المرأة التي تولي العلاقات الإنسانية أهمية بارزة في حياتها التي لا تكتمل خارج إطار العائلة.