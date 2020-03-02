تأجيل أشهر معرض عالمي للساعات بسبب كورونا

يُشكّل معرض بازل للساعات الفاخرة موعداً ينتظره المهتموّن بشراء وبيع الساعات حول العالم. يُقام هذا المعرض سنوياً في مدينة بازل السويسريّة وكان موعده مقرراً لهذا العام بين 30 أبريل/نيسان و5مايو/أيار. ولكن منظّمو هذه الفعالية، التي تجمع عادة أكثر من ألف شخص من المهتمّين بصناعة الساعات يأتون من أنحاء مختلفة من العالم، قرروا إلغاءها نتيجة انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي.

وكانت شركة MCH Group المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث قد أعلنت في بيان لها عن تأجيله إلى العام المقبل في ظلّ التدابير الوقائيّة من انتشار فيروس كورونا التي اتخذتها الحكومة السويسريّة. وأتى هذا القرار بعد أن أصدر المجلس الفدرالي السويسري الأسبوع الماضي قراراً بمنع التجمّعات العامة والخاصة التي تتضمّن أكثر من ألف شخص، وذلك للحدّ من انتشار الفيروس في سويسرا حيث سُجل حتى الآن ظهور حوالي 15 إصابة بكورونا.

ترافق تأجيل معرض بازل للساعات مع تأجيل مناسبات كبيرة أخرى منها صالون السيارات الذي كان سيُقام في مدينة جنيف بين 5و15 مارس/آذار الجاري وذلك بعد أن تمّ التجهيز له وكان من المقرر أن يشارك به أكثر من 150 عارضاً.

يجمع صالون بازل للساعات والمجوهرات أشهر ماركات الساعات العالميّة أمثال رولكس وباتيك فيليب كما يُسجّل مشاركة دور مجوهرات فاخرة. ومن المنتظر أن تُقام النسخة المقبلة منه بين 28 يناير/كانون الثاني و2فبراير/شباط2021. وكنّا شهدنا أيضاً تأجيل صالون جنيف للساعات الفاخرة منذ بضعة أيام للأسباب الوقائيّة نفسها. وهذا يعني أن العام 2020 سيمرّ خالياً من أشهر معرضين للساعات في العالم.