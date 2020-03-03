ديهيا الأمازيغية في باريس برفقة المصممة هنيدة السعودية

قدّمت المصممة السعودية هنيدة صيرفي مجموعتها من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020 على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهي كعادتها بحثت في التاريخ عن امرأة قويّة تلهمها لتقدّم تصاميم عصرية تناسب الجيل الجديد وتعبّر عن قوة النساء في عالمنا المليء بالتحديات.

وقع اختيار هنيدة هذه المرة على ديهيا الملكة الأمازيغيّة التي قادت المقاومة في المغرب بأوائل القرن السابع الميلادي. وقد استوحت المصممة من تفاصيل حياتها مجموعة من الإطلالات تعبّر عن الحضور الطاغي، والثقة بالنفس كما أعلنت أنها دائمة السعي لتمكين المرأة وتسليط الضوء من خلال كل مجموعة من مجموعاتها على شخصية نسائيّة تركت بصماتها في تاريخ الحضارات. أما اختيار الملكة ديهيا لهذا الموسم فلا يحتفل بقوة عقل المرأة فقط بل يبرهن أيضاً عن مهارتها في التعامل الاستراتيجي مع الخطر.

برعت المصممة هنيدة صيرفي في ترجمة تأثير الملكة ديهيا عبر تصاميم أنثويّة منفّذة بدقّة ومزيّنة بالتول والكشاكش. وقد تنوّعت ألوانها بين الأصفر الخردلي والبنفسجي، وهي ألوان تستحضر تدرّجات رمال وسماء الصحراء المغربيّة، بالإضافة إلى استعمال الأبيض والأسود اللذين يعكسان مفهومي الوضوح والقوة.

تضمّنت المجموعة أثواب سهرة تمّ تنفيذها بخامات الحرير واللاتكس، بالإضافة إلى تصاميم أخرى استحضرت أناقة العباية والقفطان بأسلوب عصري. كما لفتتنا القطع التي اتخذت شكل جامبسوت والبدلات التي اختلط فيها المخمل مع الباييت. فهل سنرى النجمات العالميّات بإحدى هذه الإطلالات وتحديداً النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا والنجمة الكينيّة لوبيتا نيونغو اللواتي اعتدن على الظهور على البساط الأحمر بإطلالات تحمل توقيع المصممة هنيدة صيرفي؟