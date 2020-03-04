بالصور.. الملكة رانيا ترتدي أبرز لونين لهذا الموسم

تُعرف رانيا ملكة الأردن بكونها من أكثر النساء أناقة في العالم، وهي تتميّز بأناقتها البسيطة والمبتكرة على السواء، كما أنها معروفة بكونها سبّاقة في اعتماد صيحات جديدة دون أن تتخلّى عن رصانتها المعهودة.

في أحدث إطلالاتها ظهرت الملكة رانيا في حفل عشاء أقيم على شرف ملك وملكة النرويج اللذين يقومان بزيارة خاصة إلى الأردن. وهي اختارت للمناسبة إطلالة تحمل توقيع دار Azzi&Osta اللبنانيّة، تألفت هذه الإطلالة من تنورة طويلة تزيّنت بالتطريز وقميص حريري غطّته الثنيات عند منطقة العنق.

أما اللافت فكان تنسيقها أكثر لونين على الموضة هذا الموسم مع بعضهما بعضا: الأزرق الكلاسيكي الذي اختير كلون رسمي للعام 2020 واللون العسلي الذي تناسق بامتياز مع لون بشرتها. وهي نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ذهبيّة، ساعة ذكيّة، وحقيبة سهرة باللون الأزرق الداكن. وكانت ملكة النرويج قد ظهرت في هذه المناسبة بإطلالة باللون الأبيض العاجي تألفت من ثوب طويل وضعت فوقه مشلح تزيّنت أطرافه بالدانتيل.

وكانت الملكة رانيا استقبلت في صباح اليوم نفسه نظيرتها النرويجية الملكة صونيا لدى وصولها إلى الأردن في زيارة رسميّة برفقة زوجها ملك النرويج هارالد الخامس. وقد ظهرت في حفل الاستقبال بثوب أبيض طويل تزيّن بحزام حدّد الخصر ونسّقته مع حقيبة جلدية باللون العسلي وحذاء باللون الأبيض، فيما اختارت ملكة النرويج ثوباً مطبّعاً باللونين البني والرمادي.

أما في اليوم التالي فرافقت ملكة الأردن ضيوفها إلى موقع مغطس السيد المسيح في الأردن، حيث ظهرت ببدلة "ساهاريان" تميّزت بسترة ذات كمّين مبتكرين وحزام يحدّد الخصر من الخلف. وقد نسّقتها مع سروال عريض ومتوسّط الطول باللون نفسه، فيما اعتمدت ملكة النرويج للمناسبة سترة باللون الأحمر ارتدتها مع سروال أسود، قميص أبيض، ووشاح حريري مطبّع حول العنق.