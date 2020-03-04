للمناسبات الفاخرة أزياء تحمل بريق مونتي كارلو

اختار المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، في مجموعته من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020، أجواء مدينة مونتي كارلو الصاخبة ليستوحي من حفلاتها تصاميم فاخرة من المنتظر أن تلقى استحسان النجمات العالميّات اللواتي اعتدن على اختيار تصاميمه لدى ظهورهن على البساط الأحمر لأرقى المهرجانات العالميّة.

تألفت مجموعته هذه من 55 إطلالة اختصرت مفهوم البهجة التي تخيّم على ليالي إمارة موناكو. وهي تضمّنت بالإضافة إلى التصاميم الأنثويّة بعض الإطلالات الذكوريّة التي تناسقت من حيث الخامات، والألوان، والتطريزات مع التصاميم الأنثوية التي رافقتها.

لم يبتعد جورج حبيقة كثيراً في هذه المجموعة، التي قدّمها على هامش أسبوع باريس للموضة، عن أسلوبه في التصميم الذي يعتمد على الأقمشة المنسدلة، القصّات غير المتوازية، الكشاكش المنفّذة بأسلوب مبتكر، والتطريز العصري. ولكنه لجأ هذه المرة إلى الأقمشة المطبّعة بالأزهار التي قلّما يستعملها في تصاميمه.

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ألوان الأحمر، والأسود، والزهري المبودر خيّمت على قسم كبير من الإطلالات. كما استعان المصمم بالرمادي، والأبيض، والأخضر، وهي جميعها ألوان فاخرة تضفي تميّزاً على الإطلالات. وقد ظهرت التطريزات المتقنة والأحجار الكريستالية لترتسم على رقة الدانتيل مواكبةً للأجواء الفريدة وأسلوب الحياة الفخم في الإمارة.

برع جورج حبيقة في هذه المجموعة بتنفيذ قصّات مبتكرة وتطويع أقمشة شفّافة، كما استعان بالكشاكش والريش لإضفاء لمسات من البهجة على الإطلالات. وقد نسّق إطلالاته مع أحذية تزيّنت بأول حرفين من اسمه أضافت طابعاً عصرياً على الإطلالات. تعرّفوا على مجموعة منها فيما يلي: