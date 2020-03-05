إطلالات كايت في إيرلندا تستحضر طيف الأميرة ديانا

ترافق دوقة كامبريدج كايت ميدلتون زوجها الأمير ويليام في زيارة رسميّة إلى إيرلندا تستمر لمدة ثلاثة أيام. وقد أثارت الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها خلال هذه الزيارة اهتمام المتابعين لسببين: أولاً لأن ثوبها الوردي المنقّط بالأسود والذي يحمل توقيع دار Oscar de La Renta يعود تصميمه إلى 40 عاماً خلت وتحديداً إلى العام 1980. أما السبب الثاني فلأنه يُذكّر بإطلالة كانت اعتمدتها حماتها الراحلة الأميرة ديانا خلال العام 1983 وكانت تحمل توقيع المصمم دونالد كامبل.

إطلالة كايت "الفينتاج" لفتت الأنظار بطابعها الأنثويّ الأنيق. وقد نسّقتها بأسلوب عصريّ مع حذاء "ستيليتو" أسود من Jimmy Choo، وحقيبة مخمليّة سوداء. وكانت كايت ظهرت في اليوم الأول من الزيارة بثوب أخضر برّاق يُذكّر أيضاً بإحدى إطلالات الأميرة ديانا. يحمل هذا الثوب توقيع علامة The Vampire’s Wife وقد نسّقته مع حذاء من الجلد السويدي باللون الزيتي بالإضافة إلى أقراط كبيرة وحقيبة ذهبيّة.

وقد أعادتنا هذه الإطلالة بالذاكرة إلى ثوب أخضر برّاق كانت قد ارتدته الأميرة ديانا في العام 1990 خلال حضورها العرض الأول لفيلم The Hunt for Red October.

ركزت كايت على اعتماد اللون الأخضر منذ بداية هذه الزيارة كونه اللون الرسمي في إيرلندا. وقد ظهرت لدى وصولها إلى إيرلندا بمعطف باللون الأخضر الزمرّدي من Catherine Walker ارتدته فوق ثوب أخضر مطبّع من Alessandra Rich.

كما ظهرت في إحدى المناسبات التي لبّتها بمعطف أبيض من علامة Reiss تمتلكه في خزانتها منذ العام 2008. ورأيناها بسترة "كاجوال" تحمل توقيع علامة Dubarry الإيرلنديّة خلال زيارة رافقت بها زوجها الأمير ويليام إلى مزرعة "تيفاسك" الخاصة بالأبحاث.

وقد جاءت إطلالات دوقة كامبريدج لتعبر بشكل صريح عن دعمها للاستدامة في مجال الموضة التي تحوّلت في الفترة الأخيرة إلى نهج يعتمده العديد من المشاهير وكانت كايت سبّاقة بتبنّيه منذ دخولها إلى العائلة المالكة البريطانيّة وعدم ترددها في اعتماد الإطلالة نفسها بأكثر من مناسبة.