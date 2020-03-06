كايا جربر نجمة شهر الموضة تشارك بـ24 من عروضه

عمرها 18 عاماً ومع ذلك دخلت عالم العروض منذ عامين فقط. إنها كايا جربر ابنة "السوبرموديل" المعتزلة سيندي كروفورد. شاركت كايا بالأسابيع الأربعة لعروض خريف وشتاء 2020 متنقّلةً بين نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس. وقد ظهرت بـ24 من عروضها محقّقةً نجومية كبيرة تخوّلها لأن تصبح إحدى أشهر العارضات العالميات في المواسم المقبلة.

سرّ نجاح كايا لا يقتصر فقط على شبهها الكبير بوالدتها التي كانت واحدة من أشهر العارضات في تسعينيّات القرن الماضي. ولكنه يعود أيضاً إلى مقاساتها المثالية وشخصيّتها على ممشى العرض القابلة للتبدّل مع تنوّع الإطلالات التي تظهر بها. من أبرز إطلالاتها اللافتة هذا الموسم نذكر:

- آخر إطلالات كايا في شهر الموضة كانت خلال عرض Miu Miu حيث تألّقت بتصميم ذي طابع ريترو تلوّن بالأسود وتزيّن بحبيبات الكريستال الكبيرة.

- ظهرت كايا في عرض Chanel بثوب عاري الكتفين باللون الأسود مجسّدةً صورة المرأة العصرية التي لا تتخلّى عن أنوثتها.

- من الإطلالات اللافتة التي ظهرت بها كايا الثوب الأحمر المزيّن بكاب مبتكر والذي لفتت به الأنظار في عرض Givenchy.

- لفتت كايا الأنظار في عرض Valentino بارتدائها سروالا وحذاء ذا طابع ذكوري مع "توب" من الباييت الأزرق ترافق مع كاب قصير ذي تصميم مبتكر.

- إحدى أبرز إطلالات كايا لهذا الشهر كانت في عرض Chloe حيث ارتدت ثوباً على شكل قميص مطبّع بالمربعات نسّقته مع حزام جلديّ بالإضافة إلى حذاء وجوارب ذات طابع ذكوري.

- في عرض Moschino نجحت كايا بتقمّص شخصيّة ماري أنطوانيت ملكة فرنسا. وهي ظهرت بإطلالتين اتخذتا شكل ثوب منفوخ وحذاء عالي الساق مزيّن بالشرائط.

- جسّدت كايا بامتياز شخصيّة امرأة مايكل كورس من خلال إطلالتين تميّزت إحداهما بكاب تزيّن بألوان الخريف فيما تميّزت الإطلالة الثانية بلونها الرمادي البرّاق الذي يليق بالسهرات.

- في عرض Marc Jacobs ظهرت كايا بمعطف وقبّعة من الفرو الأصفر مستحضراً أناقة ستينيّات القرن الماضي.

- في عرض Fendi بدت كايا متألّقة بثوب أسود تزيّن بالشراريب وترافق مع قفازات طويلة بيضاء. وقد كمّلت إطلالتها بماكياج دخاني وتسريحة شينيون تناسقت بامتياز مع إطلالتها.

- في عرض Alexander McQueen ظهرت كايا بإطلالة مستقبليّة جمعت بين القصّات الكلاسيكيّة لسترة البلايزر والتفاصيل المبتكرة عند الكمّين أو في الحذاء العالي الساق المرتفع جداً.