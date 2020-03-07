مصممة سعودية تنفرد بتقديم تصاميمها في ميلانو.. فمن هي؟

اسمها سجى اليوسف، وهي مصممة سعودية عرضت تصاميمها الفاخرة من الأزياء، والأكسسوارات، والمجوهرات خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة الذي أقيم مؤخراً. تُنفّذ سجى تصاميمها في مدينة ميلانو وهي تعرضها في بوتيك يقع أيضاً في هذه المدينة، ولذلك كان من البديهي بالنسبة إليها أن تشارك بتصاميمها في أهم حدث للموضة تشهده هذه المدينة.

تتوجه سجى بتصاميمها إلى المرأة التي تحبّ الإطلالات الكلاسيكيّة ذات الطابع البسيط والفخم على السواء. ولكنها تبحث أيضاً عن بعض البريق ليميّز إطلالتها برقيّ وذوق عالٍ.

اعتمدت سجى في مجموعتها الخاصة بخريف وشتاء 2020 بشكل أساسي على اللون الأسود في الأزياء أما بالنسبة للخامات فاستعانت بالحرير الإيطالي والأورغنزا لتنفيذ تصاميم شكّلت قاعدة أساسيّة لإبراز الحقائب الفاخرة التي رافقتها، والتي تمّ تنفيذها بجلد الثعبان ذات التدرجات المعدنيّة. ترافقت الأزياء أيضاً مع مجموعة من المجوهرات التي جمعت بين الطابعين الكلاسيكي والعصري.

وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها سجى اليوسف في أسابيع الموضة العالميّة، فقد اعتادت على المشاركة بفعالياتها في السنوات الثلاث الماضية كما أنها تخطّط للمشاركة بفعاليات جديدة على الصعيدين العربي والعالمي في المواسم القادمة. تعرّفوا على بعض تصاميمها فيما يلي: