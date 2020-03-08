جائزة "ملك الموضة" تُمنح للنجم المصري محمد رمضان

نجاحات الفنان محمد رمضان الأخيرة لم تقتصر على تصدّر أغنيته الجديدة "إنت جدع" الترند على موقع "يوتيوب" في عدة دول عربية بعد ساعات قليلة على طرحها.

فقد حصل هذا النجم المصري المثير للجدل مساء أمس على جائزة The King of arab man’s fashion للعام 2020 من جانب القيّمين على مهرجان "إنترناشونال فاشن آوورد" بنسخته السابعة، الذي أُقيم في القاهرة وضمّ عروض أزياء لمصممين من مصر وعدة دول عربيّة.

يُبدي رمضان اهتماماً كبيراً بأناقته على المسرح وفي حياته اليومية، وينشر بشكل دوري صوراً لإطلالاته في صفحته على موقع "إنستغرام" التي يتابعها أكثر من 10 ملايين شخص.

وهو نشر مؤخراً صورة له بسترة مبتكرة تزيّنت بجناحين ذهبيين تحمل توقيع المصمم المغربي المستقر في الولايات المتحدة هشام بن سليمان كان ارتداها العام الماضي وظهرت بها مؤخراً النجمة التركية مريم أوزرلي في شوارع لوس أنجلوس.