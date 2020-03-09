تعاون خاص بين "كارتييه" و"إكسبو دبي" بدعم من أمل كلوني

يُشكّل "إكسبو دبي" أحد أبرز الفعاليات المنتظرة في العام 2020، والتي سنكون على موعد معها في الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل و10 إبريل/نيسان من العام 2021. وقد تم الإعلان مؤخراً أن "إكسبو دبي" سيضم جناحاً خاصاً بالمرأة يحتفي بالإنجازات الواسعة للنساء من كافة الخلفيات الثقافية والمهنية.

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يأتي "جناح المرأة" هذا ثمرة لتعاون دار "كارتييه" Cartier للمجوهرات والجلديات الفاخرة مع "إكسبو دبي 2020" الذي يحمل شعار "التواصل بين العقول، ابتكار المستقبل". ومن المنتظر أن يأخذ هذا الجناح زوّاره في رحلة عبر المحطات التاريخية التي طبعت حركة حقوق النساء والتحديات التي لا تزال المرأة العصرية تواجهها على مستوى العالم.

وتُشرف على "جناح المرأة" في "إكسبو دبي 2020" مديرته العامة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي. وسوف يعمل "جناح المرأة" على تناول الأدوار الحاسمة التي لعبتها النساء لفترة طويلة في مجتمعاتهنّ، مع العمل على تمكين النساء العربيّات في مجال خلق مستقبل أفضل للجميع.

ومن الداعمات لهذا المشروع نذكر أيضاً المحامية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني والمديرة التنفيذيّة لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة السيدة فومزيلي ملامبو نكوكا. ومن المنتظر أن يوفّر "جناح المرأة" مساحة للتعبير تستقبل فنانين وعلماء ومفكّرين وسياسيين وقادة أعمال يتناولون جميعاً مواضيع متعلّقة بتمكين المرأة، وذلك طوال مدة المعرض التي تمتدّ على ستة أشهر.